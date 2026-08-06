Bilger erwägt, Lkw-Fahrverbot an Sonntagen aufzuheben 06.08.2026, 01:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Am Rhein droht der Schiffsverkehr wegen Niedrigwasser zu versiegen. Der Verkehrsminister kann sich vorstellen, Lkw auch an Sonn- und Feiertagen fahren zu lassen, um den Verkehrsfluss zu verlagern.

Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) erwägt, das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen aufzuheben, um wegen des historischen Niedrigwassers am Rhein mehr Verkehr vom Fluss auf die Straße zu verlagern. «Also in der konkreten Situation, wenn es darum geht, auf die niedrige Wasserlage zu reagieren, dann steht im Raum, dass wir das Sonn- und Feiertagsverbot für Lkw aufheben», sagte Bilger der «Bild»-Zeitung. 

Sein Ministerium führe zudem auch Gespräche mit der Bahn über zusätzliche Möglichkeiten, Transporte von der Wasserstraße auf die Schiene zu verlagern. Die Lage sei «wirklich herausfordernd», sagte der Minister. Derzeit gebe es zwar noch keine Versorgungsengpässe, die Gefahr drohe aber «definitiv». 

Auch der Grünen-Verkehrspolitiker Tarek Al-Wazir nannte eine kurzfristige Aussetzung des Fahrverbots «sinnvoll». In einer akuten Notlage müssten Bund, Länder, Häfen, Bahn und Wirtschaft gemeinsam dafür sorgen, «dass wichtige Lieferketten aufrechterhalten werden», sagte der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses dem Nachrichtenportal «t-online». Das Fahrverbot sollte allerdings nur als «kurzfristige Notmaßnahme» ausgesetzt werden, so Al-Wazir.

Über den Umgang mit dem extremen Niedrigwasser am Rhein und anderen Wasserstraßen sprechen heute in Bonn Wirtschaftsverbände mit dem neuen Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Zu dem Treffen sind Vertreter von Industrie, Häfen und Binnenschifffahrt eingeladen.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-489884/3

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
2 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
3 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
4 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
5 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
6 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Auge um Auge: Spanien kündigt Grenzkontrollen zu Italien an

22:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Arbeitsmarktdaten liefern Rü…

22:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Arbeitsmarktdaten liefern Rückenwind

22:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Tesla auf 350 Dollar - '…

21:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Medien: Trump erwägt erneut Entlassung von Fed-Vorständin

21:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Euro behauptet Gewinne nach schwachem US-Jobbericht

21:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: US-Senat stimmt für Gesetz zu Russland-Sanktionen

20:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 3/Ministerium: Tote nach Huthi-Angriffen im Jemen

20:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer