Anzeige
+++Myriad vor 100 % Copper Mountain: Gericht gibt grünes Licht für wegweisenden Uran-Deal Gericht gibt grünes Licht für wegweisenden Uran-Deal+++
PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige

Borussia Dortmund verbucht zweistelligen Millionen-Verlust 21.08.2026, 11:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eigentlich lief die Saison für Borussia Dortmund gar nicht so schlecht, hinter Bayern München wurde der Ruhrpott-Club Vize-Meister. Wenn da nicht das frühe Aus in der Königsklasse gewesen wäre.

   Wegen des frühen Ausscheidens in der Champions League und weiterer Dämpfer ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in die Verlustzone gestürzt. Wie die börsennotierte Firma mitteilte, verbuchte sie in dem Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 einen Fehlbetrag von 21,7 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der BVB noch einen Gewinn von 6,5 Millionen Euro erzielen können. Der Umsatz sank 2025/26 um rund 12 Prozent auf 460,5 Millionen Euro. 

Während der BVB 2024/25 noch bis ins Viertelfinale der Königsklasse vorstieß, verfehlte der Club eine Saison später das Achtelfinale - nach einem eigentlich soliden 2:0-Hinspielerfolg gegen Atalanta Bergamo in den Play-offs ging das Rückspiel mit 1:4 verloren. Durch das frühe Aus seien die Champions-League-Erlöse 31,4 Millionen Euro geringer ausgefallen als zuvor, sagte BVB-Finanzchef Thomas Treß. Auch im DFB-Pokal war für die Mannschaft früh Endstation, was ebenfalls finanzielle Folgen hatte. 

Management verbreitet Zuversicht 

In der Bundesliga kam die Borussia mit 73 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz - das sei «eine beeindruckende Saison gewesen», wenngleich Bayern München eine noch bessere Saison gespielt habe, sagte Carsten Cramer, Sprecher der Geschäftsführung. Mit Blick auf die Champions League und den DFB-Pokal sagte er: «Da haben wir die Erwartungen sportlich und wirtschaftlich nicht erfüllt.» 

Mit Blick auf den zweistelligen Millionen-Verlust sagte Cramer: «Das ist kein gutes Ergebnis, aber das ist keines, was uns sorgenerfüllt in die Zukunft schauen lässt.» Beim Blick nach vorn sei man von einer positiven Geschäftsentwicklung «felsenfest überzeugt», man habe die richtigen Maßnahmen samt Kostenreduzierungen ergriffen und die Bundesliga-Fußballmannschaft verstärkt sowie die Abhängigkeit von sehr hohen Transfereinnahmen reduziert. 

Das BVB-Management erwartet, dass die schwarz-gelben Fußballer in der Bundesliga-Saison 2026/27 unter die ersten Drei kommen sowie im DFB-Pokal und in der Champions League mindestens jeweils das Achtelfinale erreichen. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Management mit einer schwarzen Null oder einem Gewinn von bis zu zehn Millionen Euro. Der Umsatz soll im Korridor von 485 bis 495 Millionen Euro liegen und damit grob gesagt 25 Millionen Euro höher als im abgelaufenen Geschäftsjahr.

© dpa-infocom, dpa:260821-930-562658/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Roche baut US-Produktion aus: Roche Aktie in Rot Genentech …

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248…

13:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

JD.com kommt EU entgegen: Ceconomy Aktie stabil JD.com bietet Zugest…

13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis steigt deutlich auf Dreimonatshoch

13:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bilger: Drohnendetektion an Flughäfen schnell ausbauen

13:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Walmart auf 130 Dollar…

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Keine Sonnenfinsternis für Gold"

13:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Markt sendet Warnzeichen" (Anleihen)

13:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer