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Renk-Aktie unter Druck

Nach dem Rücksetzer wird es jetzt spannend 29.08.2026, 13:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Renk
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© iStock.com/ZenitX
Die Renk-Aktie hat nach einer kräftigen Erholung zuletzt deutlich nachgegeben. Damit rückt eine wichtige charttechnische Unterstützungszone in den Fokus. Während kurzfristige Signale auf eine nachlassende Dynamik hindeuten, bleibt das übergeordnete Chartbild bislang freundlicher.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 47,67 EUR -0,02 % Lang & Schwarz

Erholung vorerst ausgebremst

Nach einer längeren Schwächephase hatte sich die Renk-Aktie zuletzt dynamisch erholt. Der Kurs legte zwischenzeitlich deutlich zu und überwand dabei sowohl eine wichtige Widerstandsebene als auch einen fallenden Trendkanal.

Damit verbesserte sich das technische Bild zunächst. Die jüngsten Gewinnmitnahmen haben diese Entwicklung allerdings wieder etwas abgeschwächt.

Nun testet die Aktie die zuvor überwundene Widerstandszone von oben. Aus charttechnischer Sicht könnte diese nun als Unterstützung dienen. Auch die obere Begrenzung des ehemaligen Trendkanals steht dabei im Fokus.

Tagesindikatoren senden Warnsignale

Ein Blick auf die technischen Indikatoren fällt kurzfristig weniger freundlich aus. Der Relative-Stärke-Index (RSI) hat nachgegeben und befindet sich weiterhin im neutralen Bereich. Gleichzeitig kam es zu einem bärischen Signal.

Auch der MACD liefert inzwischen ein Verkaufssignal. Beide Indikatoren deuten damit auf eine schwächere kurzfristige Dynamik hin.

Allerdings hat das negative Momentum zuletzt wieder etwas nachgelassen. Im Wochenchart präsentiert sich das technische Bild zudem freundlicher, auch wenn dort die positive Dynamik ebenfalls abnimmt.

Entscheidende Unterstützung im Fokus

Eine zentrale Rolle spielt die Unterstützung bei rund 40 Euro. Die Elliott-Wellen-Analyse deutet weiterhin auf einen übergeordneten Aufwärtstrend hin.

Die vorherige kräftige Aufwärtsbewegung wird dabei als Impuls interpretiert, auf den eine Korrektur folgte. Diese könnte ihren Tiefpunkt bereits erreicht haben. Für das positive Szenario ist entscheidend, dass die genannte Unterstützungszone Bestand hat.

Sollte der Kurs dagegen nachhaltig darunter fallen, wäre die bisherige bullische Elliott-Wellen-Zählung infrage gestellt. In diesem Fall würde sich das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

Renk bleibt im Fokus

Die aktuelle Situation ist damit von widersprüchlichen Signalen geprägt: Während die kurzfristigen Indikatoren zur Vorsicht mahnen, bleibt die übergeordnete charttechnische Struktur bislang intakt.

Für die weitere Entwicklung dürfte daher vor allem die Reaktion der Aktie an der wichtigen Unterstützungszone entscheidend sein.

Bn-Redaktion/js
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