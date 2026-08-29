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SAP-Konkurrent im Fokus

Salesforce nach Zahlen – Ist das jetzt endlich die Trendwende? 29.08.2026, 09:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce nach Zahlen – Ist das jetzt endlich die Trendwende?
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© Bild: istockphoto.com/wdstock
Die letzten Handelstage hatten es in puncto Quartalszahlen noch einmal in sich. Zahlreiche Technologie-Konzerne vermeldeten frische Daten. Über allem schwebte natürlich die Zahlenveröffentlichung von Nvidia. Doch auch SAP-Konkurrent Salesforce legte am Mittwoch (26. August) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2027 vor. Nach den eher durchwachsenen Zahlen für das 1. Quartal 2027 hoffte der Markt auf ein starkes Zahlenwerk – und wurde dieses Mal nicht enttäuscht. Salesforce lieferte ab und die Aktie ging im Anschluss steil. Der Markt war verzückt. Die Trendwende für die Aktie ist in greifbare Nähe gerückt…
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Salesforce 221,28 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Salesforce mit bärenstarken Zahlen

Salesforce gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2026) mit 11,345 Mrd. US-Dollar an, nach 10,236 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2025) des Geschäftsjahres 2026. Damit verzeichnete Salesforce einen Umsatzanstieg in Höhe von etwa 11 Prozent. Zum Vergleich: Von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 belief sich das Umsatzplus auf 13 Prozent,

Der Softwarekonzern vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen beeindruckenden Gewinn (GAAP) in Höhe von 3,526 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 4,29 US-Dollar), nach 1,887 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,96 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies Salesforce einen Gewinn in Höhe von starken 4,844 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 5,90 US-Dollar) aus, nach 2,795 Mrd. US-Dollar (EPS 2,91 US-Dollar) im 2. Quartal des Fiskaljahres 2026.

Chartanalyse

Ausblick auf das 3. Quartal 2027

Robuste Zahlen und ein starker Ausblick waren dieses Mal das Erfolgsgeheimnis von Salesforce. Für das laufende 3. Quartal erwartet der Konzern einen Umsatz in einer Spanne von 11,42 Mrd. US-Dollar bis 11,50 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 1,81 US-Dollar bis 1,83 US-Dollar bzw. das EPS (non-GAAP) mit 3,42 US-Dollar bis 3,44 US-Dollar prognostiziert.

Salesforce – Aktie forciert die Trendwende

Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO) reagierte mit einem fulminanten Zwischensprint auf die Zahlenveröffentlichung. Der Ausbruch über die wichtige Widerstandsmarke von 225 US-Dollar löste ein frisches Kaufsignal in Richtung 250 US-Dollar / 270 US-Dollar aus. Aus charttechnischer Sicht ist eine Forcierung der Trendwende zu verzeichnen. Der Ausbruch über die 270 US-Dollar würde der Aktie den Weg in Richtung 300 US-Dollar ebnen. Etwaige Rücksetzer sollten aufgrund der charttechnischen Konstellation unbedingt eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 225 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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