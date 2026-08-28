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50-Milliarden-Deal geplatzt

Aktie bricht zweistellig ein 28.08.2026, 11:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Papyal
AI MODIFIED
© Foto von Brett Jordan auf Pexels
Die PayPal-Aktie erlebt am Freitag einen massiven Rückschlag. Nach dem überraschenden Aus der geplanten Übernahme durch Stripe und Advent verliert der Zahlungsdienstleister zeitweise mehr als 14 Prozent. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist der Kurssturz eine neue Belastungsprobe – oder eröffnet der Absturz eine neue Chance?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
PayPal 45,81 EUR -13,18 % Tradegate

Übernahme-Fantasie verpufft

Die Börse reagiert prompt: Im vorbörslichen Handel fiel die PayPal-Aktie zeitweise um mehr als 14 Prozent. Damit wird deutlich, wie viel Übernahmefantasie zuletzt im Kurs steckte. Das Konsortium hatte im Juli offenbar 60,50 US-Dollar je Aktie geboten und PayPal damit mit mehr als 53 Milliarden US-Dollar bewertet.

Für Anleger ist das ein herber Rückschlag. Denn die Übernahme hatte der Aktie nach einer langen Schwächephase neuen Schwung verliehen. Nun muss PayPal wieder aus eigener Kraft überzeugen.

Neuer Chef vor großer Bewährungsprobe

PayPal kämpft seit Jahren mit zunehmendem Wettbewerb durch Apple Pay, Google und andere Zahlungsanbieter. Gleichzeitig soll CEO Enrique Lores den Konzern neu ausrichten und wieder auf Wachstumskurs bringen.

Genau das rückt nach dem geplatzten Deal jetzt noch stärker in den Mittelpunkt. Kann PayPal operativ liefern, könnte der Kursrutsch langfristig eine neue Chance eröffnen. Bleiben Fortschritte aus, dürfte der Weg zurück zu höheren Kursen deutlich schwieriger werden.

Eine Hintertür bleibt offen

Ganz ausgeschlossen ist eine spätere Übernahme allerdings offenbar nicht. Laut Bloomberg könnten Stripe und Advent bei veränderten Rahmenbedingungen zurückkehren. Kurzfristig müssen Anleger jedoch ohne den Milliarden-Deal kalkulieren.

Damit steht PayPal vor einer entscheidenden Bewährungsprobe: Muss der Konzern jetzt beweisen, dass er auch ohne Übernahmefantasie wieder deutlich mehr wert sein kann?

Bn-Redaktion/js
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