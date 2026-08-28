Anzeige
+++NurExone Biologic: Verändern ihre Super-Exosomen die Medizin?!+++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
BMW-Aktie vor dem Sprung?

An dieser Hürde entscheidet sich alles 28.08.2026, 10:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BMW
AI MODIFIED
© Bild von Luis Quintero auf Pexels
Die BMW-Aktie hat zuletzt deutlich zugelegt und nähert sich einer entscheidenden charttechnischen Zone. Nach dem Rückgang auf ein Mehrjahrestief konnte sich der Kurs erholen. Für einen nachhaltigen Ausbruch fehlt allerdings noch ein wichtiger Schritt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BMW 60,94 EUR +2,01 % Tradegate

61 Euro als entscheidende Hürde

Seit dem starken Einbruch im Juni bewegt sich die BMW-Aktie überwiegend in einer Handelsspanne zwischen etwa 56 und 61 Euro. Mehrere Anläufe nach oben scheiterten bislang.

Nun steht der Kurs erneut am oberen Ende dieser Zone. Gelingt der nachhaltige Sprung über 61 Euro, könnte sich das Chartbild spürbar aufhellen. Danach würde der Bereich um 64 Euro in den Fokus rücken.

Nach unten bleibt es kritisch

Auch die jüngste Erholung sollte daher noch nicht überbewertet werden. Auf der Unterseite hat sich der Bereich zwischen 56 und 57 Euro mehrfach als Unterstützung erwiesen.

Ein Rückfall unter das bisherige Tief von 56,40 Euro würde dagegen ein deutlich negatives Signal liefern und könnte die aktuelle Seitwärtsbewegung nach unten auflösen.

China belastet BMW

Fundamental bleibt die Lage anspruchsvoll. Vor allem das schwache China-Geschäft belastet den Autobauer. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr bereits gesenkt.

Gleichzeitig bietet die „Neue Klasse“ eine Perspektive für die kommenden Jahre. Auch das wachsende Elektrogeschäft könnte für neue Impulse sorgen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Analysten sind trotz der schwierigen Ausgangslage überwiegend zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel der aktuellen Einschätzungen liegt deutlich über dem derzeitigen Kurs.

Damit steht BMW vor einem entscheidenden Moment: Der jüngste Anstieg macht Hoffnung, doch erst ein nachhaltiger Ausbruch über die 61-Euro-Marke würde das Chartbild klar verbessern.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WB0SYD
Ask: 0,43
Hebel: 18,65
mit starkem Hebel
UH1VL5
Ask: 0,91
Hebel: 6,70
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WB0SYD UH1VL5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
50-Milliarden-Deal geplatzt: Aktie bricht zweistellig ein

11:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE-Aktie auf der Überholspur: Analysten setzen unterschiedliche …

11:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology mit Zahlen: Kippt die Aktie nun nach unten weg?

8:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech prüft Zukunft mehrerer Standorte: BioNTech Aktie schwä…

Gestern 21:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cavendish Hydrogen liefert gemischtes Quartal: Cavendish Hydrogen …

Gestern 19:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk wartet auf China Entscheidung: Novo Nordisk Aktie im …

Gestern 18:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin auf Erholungskurs: Kommt jetzt die 100.000-Dollar-Rally?

Gestern 15:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall vor dem Comeback? Dieser Widerstand entscheidet jetzt

Gestern 15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer