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Rheinmetall vor dem Comeback?

Dieser Widerstand entscheidet jetzt 27.08.2026, 15:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© Bild von Felipe Silva auf Pexels
Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Erholung zunächst fort. Nach dem Anstieg vom Vortag gewinnt das Papier erneut deutlich hinzu. Gleichzeitig bleibt die langfristige Entwicklung schwierig: Die Aktie liegt weiterhin klar unter ihrem Jahreshoch und hat auf Sicht mehrerer Monate an Wert verloren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.165,60 EUR +1,76 % L&S Exchange

Aktie mit weiterem Plus

Am Donnerstag steigt die Rheinmetall-Aktie um mehr als drei Prozent. Damit setzt sich die positive Bewegung zunächst fort.

Auf Wochensicht liegt der Kurs allerdings noch im Minus. Über einen Monat betrachtet ergibt sich dagegen wieder ein Plus. Die Entwicklung zeigt damit ein gemischtes Bild.

Bodenbildung im Fokus

Nach dem deutlichen Rückgang vom Jahreshoch auf rund 1.100 Euro beschäftigt die Anleger vor allem die Frage nach einer möglichen Bodenbildung.

Im Umfeld der Aktie werden neue Aufträge und das Camp-Projekt in Litauen als mögliche Unterstützungsfaktoren genannt. Entscheidend bleibt allerdings, ob daraus tatsächlich steigende Umsätze und Gewinne entstehen.

Risiken bleiben bestehen

Trotz der aktuellen Erholung ist die Unsicherheit weiterhin hoch. Zu den diskutierten Risiken gehören die hohen Erwartungen an das Unternehmen und eine mögliche Beruhigung des Ukraine-Konflikts.

Auch die Entwicklung der Wettbewerber fällt unterschiedlich aus. Während einige große Rüstungskonzerne zuletzt leicht nachgaben, konnten andere ebenfalls zulegen.

Noch kein klares Signal

Der jüngste Kursanstieg ist damit zunächst ein positives Zeichen, stellt aber noch keinen bestätigten Ausbruch dar. Die kommenden Handelstage dürften zeigen, ob Rheinmetall die Erholung fortsetzen und die jüngste Schwächephase hinter sich lassen kann.

Bn-Redaktion/js
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