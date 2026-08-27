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Telekom unter Druck

Ist der Ausbruch schon wieder vorbei? 27.08.2026, 14:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Telekom
AI MODIFIED
© Foto von Mika Baumeister auf Unsplash
Die Deutsche-Telekom-Aktie gerät nach einer positiven Phase erneut unter Druck. Ein bekannt gewordener Vorgang rund um die Übertragung sensibler Gerätedaten belastet die Stimmung. Gleichzeitig sprechen die jüngsten Quartalszahlen und laufende Aktienrückkäufe weiterhin für eine solide operative Entwicklung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 28,07 EUR -3,06 % TTMzero RT

Sicherheitsproblem sorgt für Unruhe

Die Mobilfunknetze mehrerer deutscher Anbieter übermittelten bei Anrufen bestimmte Gerätedaten an die jeweiligen Gesprächspartner. Dazu gehörten unter anderem Informationen zum Modell und Betriebssystem.

Der Verfassungsschutz stufte den Vorgang als sicherheitsrelevant ein. Die Netzbetreiber haben nach eigenen Angaben bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Aktie fällt unter wichtige Marke

Die Nachricht sorgte an der Börse für eine deutliche Reaktion. Die Telekom-Aktie verlor zuletzt mehrere Prozent und notiert damit wieder unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt.

Damit gerät die Erholung der vergangenen Zeit ins Wanken. Sollte die Aktie dauerhaft unter dieser technischen Marke bleiben, könnte dies den zuletzt angedeuteten Ausbruch aus dem Abwärtstrend infrage stellen.

Wachstum bleibt ein Pluspunkt

Auf der anderen Seite stehen die jüngsten Quartalszahlen. Sie hatten bei Anlegern für Zuversicht gesorgt. Auch die fortgesetzten Aktienrückkäufe gelten als unterstützender Faktor für die Aktie.

Entscheidend dürfte nun sein, ob diese operative Entwicklung die aktuelle Belastung durch das Sicherheitsproblem überwiegen kann.

Behörden im Fokus

Für die weitere Kursentwicklung kommt es daher nicht nur auf die Geschäftszahlen an. Auch mögliche Reaktionen von Behörden dürften Anleger genau beobachten.

Bleibt es bei den bereits ergriffenen technischen Maßnahmen, könnte die aktuelle Unsicherheit wieder nachlassen. Sollten dagegen weitere Details bekannt werden oder regulatorische Konsequenzen folgen, könnte der Druck auf die Telekom-Aktie anhalten.

Bn-Redaktion/js
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