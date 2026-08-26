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Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus

Neue Aufträge geben Rückenwind 26.08.2026, 20:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall
AI MODIFIED
© Bild von Joel Rivera-Camacho auf Unsplash
Die Rheinmetall-Aktie hat am 26. August 2026 nach einem schwachen Start deutlich ins Plus gedreht. Im XETRA-Handel lag das Papier am Nachmittag bei 1.145 Euro und damit rund 2,4 % über dem Vortagesschluss. Rückenwind liefern neue Großaufträge, während der Abstand zum 52-Wochen-Hoch dennoch groß bleibt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.144,90 EUR +2,39 % Lang & Schwarz

Rheinmetall dreht nach schwachem Start

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich am Mittwoch zunächst unter Druck und fiel im Tagesverlauf bis auf 1.106,20 Euro. Anschließend setzte jedoch eine deutliche Erholung ein. Am Nachmittag notierte das Papier im XETRA-Handel bei 1.145 Euro und damit rund 2,4 % höher als am Vortag. Das Tageshoch lag bei 1.151,60 Euro. Damit gelang der Aktie nach mehreren schwächeren Handelstagen eine spürbare Gegenbewegung.

Neuer Bundeswehr-Auftrag über 250 Millionen Euro

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein neuer Auftrag im Rahmen des German Armed Forces Contractor Augmentation Program II. Rheinmetall soll ein modulares Camp für die Bundeswehr errichten. Der Aufbau hat ein Volumen von 250 Millionen Euro. Hinzu kommen jährlich 40 Millionen Euro für den Betrieb. Das Projekt stärkt damit nicht nur den Auftragsbestand, sondern bringt auch wiederkehrende Erlöse.

Weitere Großaufträge stärken das Geschäft

Der neue Auftrag reiht sich in eine Serie größerer Vertragsabschlüsse ein. Bereits am 17. August hatte Rheinmetall einen Auftrag über weitere 149 mobile Rettungsstationen für die Bundeswehr erhalten. Das Volumen liegt bei mehr als 500 Millionen Euro. Zusammen mit bereits bestellten Systemen steigt der Gesamtwert auf mehr als 600 Millionen Euro. Auch aus Dänemark kamen zuletzt weitere Bestellungen.

Aktie bleibt weit unter dem Jahreshoch

Trotz der positiven Auftragslage ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch weiterhin deutlich. Dieses liegt bei 2.008 Euro und wurde am 4. Oktober 2025 erreicht. Vom aktuellen Kursniveau um 1.145 Euro aus fehlen damit rund 43 % bis zu diesem Spitzenwert. Der Rückstand zeigt, dass die hohen Erwartungen der vergangenen Monate inzwischen deutlich zurückgenommen wurden.

Auftragslage bleibt zentraler Kurstreiber

Für die weitere Entwicklung der Rheinmetall-Aktie dürfte entscheidend bleiben, ob die hohe Auftragsdynamik anhält und sich in steigenden Ergebnissen niederschlägt. Die jüngsten Verträge zeigen, dass die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen des Konzerns weiterhin hoch ist. Die Kursreaktion am 26. August ist deshalb ein positives Signal, ändert aber nichts daran, dass die Aktie noch deutlich unter ihrem früheren Höchststand notiert.

Bn-Redaktion/tb
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