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VW Werke geraten unter Kostendruck

VW Aktie leichter Blume besucht Emden und Zwickau und mahnt mehr Wettbewerbsfähigkeit an 26.08.2026, 12:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

VW Werke geraten unter Kostendruck: VW Aktie leichter Blume besucht Emden und Zwickau und mahnt mehr Wettbewerbsfähigkeit an
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© Foto von Erik Mclean auf Unsplash
Die VW Aktie zeigt sich leichter, während die Lage einzelner Werke stärker in den Fokus rückt. Konzernchef Oliver Blume sprach in Emden über hohe Kosten und den notwendigen Vergleich mit anderen europäischen Standorten.
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Volkswagen (VW) Vz 72,33 EUR -1,19 % Lang & Schwarz

Blume spricht mit Belegschaft in Emden

Volkswagen steht weiter vor schwierigen Standortfragen. Konzernchef Oliver Blume hat sich bei einem Besuch im Werk Emden zur angespannten Lage geäußert. Seine Botschaft an die Belegschaft war klar: VW müsse sich mit den besten Standorten Europas messen, um die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu sichern.

Damit rückt vor allem die Kostenstruktur in den Mittelpunkt. Laut Blume liegen die Arbeitskosten in Emden bei mehr als dem Doppelten vergleichbarer europäischer Standorte. Auch bei den Fabrikkosten seien andere Werke deutlich günstiger. Für Anleger ist das ein kritischer Punkt, weil hohe Kosten die Margen belasten und Investitionsentscheidungen schwieriger machen.

Emden und Zwickau im Blick

Neben Emden steht auch Zwickau im Fokus. Beide Werke spielen eine wichtige Rolle im Konzern, stehen aber unter Druck durch schwächere Nachfrage, hohe Kosten und den intensiven Wettbewerb im Automarkt. Besonders der Wandel zur Elektromobilität hat die Anforderungen an Produktionsstandorte verändert.

VW muss entscheiden, wo Modelle künftig effizient gebaut werden können. Dabei geht es nicht nur um einzelne Werke, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Konzerns. Wenn Standorte dauerhaft teurer produzieren als internationale Alternativen, steigt der Druck auf Management und Belegschaft.

Aktie reagiert vorsichtig

Die VW Aktie notierte leichter. Anleger bewerten die Aussagen als Hinweis darauf, dass der Sparkurs und die Standortdebatte weitergehen. Positiv ist zwar, dass das Management die Probleme offen anspricht. Gleichzeitig zeigt die Diskussion aber, wie groß der Handlungsbedarf bei Kosten, Auslastung und Produktivität bleibt. Der Besuch von Oliver Blume in Emden macht deutlich, dass Volkswagen vor harten Standortfragen steht. Hohe Arbeits- und Fabrikkosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit, während Emden und Zwickau unter besonderer Beobachtung stehen. Für die VW Aktie bleibt entscheidend, ob der Konzern seine Werke effizienter aufstellen und zugleich den Wandel zur Elektromobilität erfolgreich bewältigen kann.

Bn-Redaktion/jh
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