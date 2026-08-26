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DAX fängt das Zittern an

Infineon – Schieben die Nvidia-Zahlen den Aktienkurs an? 26.08.2026, 12:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX fängt das Zittern an: Infineon – Schieben die Nvidia-Zahlen den Aktienkurs an?
AI MODIFIED
© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Der DAX hält sich im heutigen Mittwochshandel bedeckt. Dem deutschen Leitindex gelingt es im frühen Handel zumindest, die Marke von 26.200 Punkten zu verteidigen. Die anstehenden Ereignisse werfen jedoch bereits ihre Schatten voraus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 55,20 EUR +0,48 % Quotrix Düsseldorf

Im weiteren Tagesverlauf stehen mit der Veröffentlichung der PCE-Daten sowie mit den frischen Nvidia-Daten (nach US-Handelsschluss) zwei eminent wichtige Ereignisse auf der Tagesordnung. Die Aufmerksamkeit richtet sich jedoch zunächst auf die PCE-Daten in der Kernrate. Für die Fed ist es der wohl wichtigste Inflationsindikator. Entsprechend groß sind die Sorgen vor einer negativen Überraschung. Auch den anstehenden Nvidia-Daten wird mit großer Anspannung entgegengesehen, scheint doch das Wohl und Wehe des ganzen Tech-Sektors von diesen Zahlen abzuhängen. 

Kurzum. Für die DAX beginnt heute die heiße Phase der Handelswoche. Die anstehenden PCE- und Nvidia-Daten geben einen Vorgeschmack auf das Kommende. Am morgigen Donnerstag beginnt das Jackson Hole Economic Policy Symposium. Zentraler Punkt des Symposiums ist die Rede des Fed-Präsidenten Kevin Warsh am Freitag. Spätestens dann wird sich zeigen, ob das Zittern gerechtfertigt war…

Die anstehenden Nvidia-Daten könnten auch Einfluss auf die Kursentwicklung von Infineon nehmen – ob positiven oder negativen bleibt abzuwarten. Und auch aus charttechnischer Sicht ist alles möglich, wie der untere Chart belegt. 

Infineon-Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Infineon – Schieben die Nvidia-Zahlen den Aktienkurs an? 

Für die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) kämen positive Impulse gerade recht. Aus charttechnischer Sicht steht es nach dem Erreichen der Marke von 54 Euro Spitz auf Knopf. Gelingt der Ausbau eines Doppelbodens oder durchschlägt der Aktienkurs die Unterstützung und löst damit ein veritables Verkaufssignal aus?  

Im Infineon-Chart stehen sich eine Doppeltopformation, die im Bereich von 90 Euro ausgebildet wurde, und eben jener potenzielle Doppelboden im Bereich von 54 Euro gegenüber. Welche Formation setzt sich durch? Nach der langwierigen Korrektur ist die Aktie deutlich überverkauft. Eine Gegenbewegung sollte somit nicht überraschen. Doch erst ein Vorstoß über die 65 Euro würde Relevanz erlangen. 

Zusammenfassung

Für die Infineon-Aktie brechen richtungsweisende Handelstage an. Die heutigen Nvidia-Zahlen könnten der Aktie den entscheidenden Impuls geben. Im besten Fall hält der Boden im Bereich von 54 Euro und die Aktie dreht in Richtung 65 Euro ab. Sollte es hingegen darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 47 Euro gerechnet werden. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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