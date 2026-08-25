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50 Prozent auf Autos

Trump verschärft den Handelskonflikt mit Kanada 25.08.2026, 16:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

50 Prozent auf Autos: Trump verschärft den Handelskonflikt mit Kanada
AI MODIFIED
© AR/boersennews/ChatGPT
Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada erreicht die nächste Eskalationsstufe. US-Präsident Donald Trump will die Zölle auf Autos, Lastwagen, Autoteile und Stahl aus Kanada zum 1. Januar 2027 auf 50 Prozent erhöhen. Gleichzeitig bereitet Kanada weitere Vergeltungszölle gegen die Vereinigten Staaten vor.
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HONDA MOTOR 9,13 EUR -2,82 % Lang & Schwarz
Stellantis 4,508 EUR +0,76 % Lang & Schwarz
Ford Motor 11,97 EUR +0,29 % Baader Bank
General Motors 74,20 EUR -0,52 % TTMzero RT

Autoindustrie rückt ins Zentrum des Zollstreits

Donald Trump kündigte an, die Importabgaben für Autos, große und kleine Lastwagen, Autoteile und Stahl aus Kanada zum 1. Januar 2027 auf 50 Prozent anzuheben. Unternehmen könnten die Zölle nach seinen Angaben vermeiden, wenn sie ihre Produktion in die USA verlagerten. Besonders relevant ist die Maßnahme für die kanadische Autoindustrie. In Kanada produzieren mit Honda, Toyota, Ford, General Motors und Stellantis fünf große Automobilkonzerne Fahrzeuge.

Bestehende Zölle sollen deutlich steigen

Derzeit verlangen die USA nach kanadischen Angaben auf Grundlage von Abschnitt 232 des Trade Expansion Acts aus dem Jahr 1962 Zölle von 25 Prozent auf importierte Autos, Lastwagen und entsprechende Teile. Für Stahl, Aluminium und Kupfer gelten bereits Importabgaben zwischen 10 und 50 Prozent. Trump begründete die geplante Verschärfung erneut mit dem Vorwurf, Kanada habe die Vereinigten Staaten seit Jahren ausgebeutet. Zudem erklärte er, die USA seien nicht auf den Handel mit Kanada angewiesen.

Kanada hält Gespräche weiter für möglich

Kanadas Premierminister Mark Carney erklärte, die neue Zollankündigung habe ihn nicht überrascht. Trotz der wachsenden Spannungen zeigte er sich weiter verhandlungsbereit und hält ein für beide Länder vorteilhaftes Abkommen weiterhin für möglich. Auch die US-Regierung sieht Gespräche grundsätzlich nicht als beendet an. Vizepräsident JD Vance sagte, die Verhandlungen dauerten an. Kanada habe allerdings unzumutbare Forderungen gestellt.

Neue Vergeltungszölle stehen bevor

Kanada will am Dienstag nach Angaben eines mit den Planungen vertrauten Regierungsvertreters auf die jüngste Ankündigung reagieren und weitere Vergeltungszölle gegen die USA bekannt geben. Bereits am Wochenende war der Konflikt nach gescheiterten Verhandlungen eskaliert. In der Nacht zu Samstag traten US-Zölle von 50 Prozent auf verschiedene kanadische Produkte in Kraft. Dazu zählen alkoholische Getränke, Milchprodukte, Hockeyschläger und Sperrholz.

Eng verflochtene Wirtschaft unter Druck

Kanada hatte daraufhin Gegenzölle angekündigt, die vom 8. September an vor allem die US-Stahl- und Milchindustrie sowie die Papierbranche, Agrarmaschinen und Elektronik treffen sollen. Die wirtschaftlichen Folgen könnten wegen der engen Handelsbeziehungen erheblich sein. Rund 70 Prozent aller kanadischen Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig haben sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern unter Trump deutlich verschlechtert. Für zusätzliche Spannungen sorgten wiederholte Äußerungen des US-Präsidenten, Kanada solle Teil der USA werden.

Bn-Redaktion/ar
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