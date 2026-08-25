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Volkswagen in der Krise

Was heute in Wolfsburg besprochen wird 25.08.2026, 12:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

VW
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© Foto von Cesar Salazar auf Unsplash
Bei Volkswagen beginnt heute eine entscheidende Phase des verschärften Sparkurses. Auf außerordentlichen Betriebsversammlungen muss der Vorstand erklären, wie der Konzern Kosten senken und seine deutschen Standorte wettbewerbsfähiger machen will. Im Mittelpunkt stehen vier Werke und ein möglicher zusätzlicher Abbau von rund 50.000 Stellen.
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Betriebsversammlungen starten in Wolfsburg

Den Auftakt macht am 25. August die Betriebsversammlung am Stammsitz Wolfsburg, anschließend folgt Braunschweig. Insgesamt sind bis Ende August neun außerordentliche Treffen vorgesehen. Am 26. August steht Emden auf dem Programm, Salzgitter folgt am 28. August und Hannover am 31. August. Die Arbeitnehmervertretung fordert vom Vorstand konkrete Antworten zu den geplanten Einsparungen und zur langfristigen Strategie des Konzerns.

Blume nennt Lage „mehr als kritisch“

Konzernchef Oliver Blume hatte die Situation bei Volkswagen zuletzt als „mehr als kritisch“ bezeichnet. Die operative Rendite von 3,8 % reiche langfristig nicht aus, um notwendige Investitionen in neue Technologien, Produkte und Standorte zu finanzieren. Trotz bereits gesenkter Fabrikkosten sieht Blume weiteren Handlungsbedarf. Volkswagen sei „überdimensioniert“, was den Konzern häufig zu langsam und zu kompliziert mache.

Vier Standorte besonders unter Druck

Besonders unsicher ist die langfristige Perspektive der Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie des Audi-Standorts Neckarsulm. Für diese Standorte sieht Volkswagen bislang keine wettbewerbsfähige Auslastung für die 2030er-Jahre. Konkrete Schließungsentscheidungen sind jedoch noch nicht gefallen. Blume hatte betont, intelligente Lösungen seien einem solchen Schritt grundsätzlich vorzuziehen. Damit bleibt offen, welche Produktionsaufträge die betroffenen Werke künftig erhalten könnten.

Betriebsrat stellt klare Bedingungen

Die Arbeitnehmerseite lehnt Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen entschieden ab. Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert eine „Vorwärtsstrategie“, die nicht ausschließlich auf weniger Personal, niedrigere Arbeitskosten und infrage gestellte Standorte setzt. Im Raum steht ein zusätzlicher Abbau von rund 50.000 Arbeitsplätzen. Die Diskussion trifft auf eine bereits verunsicherte Belegschaft, die zuletzt auch die Kommunikation des Managements deutlich kritisiert hatte.

September könnte nächste Entscheidungen bringen

Für Volkswagen werden damit die kommenden Wochen entscheidend. Nach den neun Betriebsversammlungen steht im September die nächste Aufsichtsratssitzung an. Bis dahin dürfte sich deutlicher abzeichnen, welche Teile des geplanten „Zielbild 2030“ tatsächlich umgesetzt werden sollen. Für die Volkswagen-Aktie bleibt entscheidend, ob der Konzern einen glaubwürdigen Weg zu höheren Margen findet, ohne den Konflikt mit Arbeitnehmervertretern und betroffenen Standorten weiter zu verschärfen.

Bn-Redaktion/tb
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