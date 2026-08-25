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Zittern vor den Nvidia-Zahlen?

AMD – Aktie gerät immer stärker in Bedrängnis 25.08.2026, 10:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zittern vor den Nvidia-Zahlen? AMD – Aktie gerät immer stärker in Bedrängnis
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© Bild von nanoslavic auf Pixabay (Symbolbild)
Nvidia wird am morgigen Mittwoch (26. August, nach US-Handelsschluss) die Zahlen für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlichen. Die Anspannung ist jetzt schon greifbar. Wird der Tech-Gigant den gewaltigen Ansprüchen des Marktes gerecht werden? Die Zahlen werden weit in den Technologiebereich hineinwirken. Entsprechend hat dort bereits das große Zittern begonnen – so auch bei Advanced Micro Devices (AMD).
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Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 400,73 EUR +1,89 % Lang & Schwarz

AMD – Aktie gerät immer stärker in Bedrängnis

Als AMD Anfang August die eigenen Zahlen für das 2. Quartal 2026 präsentierte, fiel die Reaktion des Marktes eindeutig aus. Die AMD-Aktie geriet Anfang August unter Druck und hat seitdem Mühe, einen tragfähigen Korrekturboden zu finden. Damals waren es weniger die aktuellen Quartalszahlen als vielmehr der vorsichtige Ausblick auf das 3. Quartal, der den Marktakteuren die Kauflaune trübte. AMD rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz in Höhe von 13 Mrd. US-Dollar +/- 300 Mio. US-Dollar. 

Nun richten sich die Blicke auf Nvidia. Die Hoffnung der AMD-Aktionäre: Nvidia liefert starke Zahlen und einen noch stärkeren Ausblick und stimuliert damit den ganzen Sektor. Sollte es allerdings zu einer Enttäuschung bei der Zahlenveröffentlichung von Nvidia kommen, könnte das Schockwellen in den ganzen Sektor senden. 

Advanced Micro Devices Aktienchart

Im Falle von AMD würden diese auf eine Aktie treffen, die in einer schwierigen charttechnischen Konstellation steckt. Der AMD-Chart zeigt den deutlichen Ansatz einer Top-Bildung. Im Fokus steht nunmehr der Kursbereich 450 US-Dollar / 400 US-Dollar, der die zentrale Unterstützung bildet. Ein Rücksetzer unter die 400 US-Dollar würde die Top-Bildung und damit die obere Trendwende forcieren. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 350 US-Dollar eröffnen. Auch eine Bewegung auf 265 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Um dieses Szenario abzuwenden, bedarf es einer Klärung des Chartbilds auf der Oberseite. Mit anderen Worten: Die AMD-Aktie muss den Widerstandsbereich um 550 US-Dollar / 585 US-Dollar aufbrechen. 

Das sagen Analysten

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“. Das Kursziel für die AMD-Aktie hoben sie indes von 385 US-Dollar auf 550 US-Dollar an. Ganz ähnlich bewerten die Analysten der kanadischen RBC die Situation. Ihr Votum lautet „sector perform“, das Kursziel 540 US-Dollar. Die Analysten der Schweizer UBS bleiben hingegen optimistisch. Ihr Votum lautet „buy“, das Kursziel unverändert 730 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
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