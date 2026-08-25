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Ruhe vor dem nächsten Sturm?

Nordex – Es braut sich etwas Gewaltiges zusammen 25.08.2026, 12:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ruhe vor dem nächsten Sturm? Nordex – Es braut sich etwas Gewaltiges zusammen
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© Vadym Alyekseyenko auf Oexels
Die Luft scheint aktuell raus zu sein, bewegt sich die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex doch bereits seit längerer Zeit seitwärts. Doch Vorsicht. Unterhalb der Oberfläche brodelt es. Die aktuelle charttechnische Konstellation lässt eine baldige dynamische Bewegung erwarten. Die wichtige Frage lautet allerdings: In welche Richtung erfolgt der Ausbruch? Die Situation hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zugespitzt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 39,51 EUR +2,15 % Lang & Schwarz

Nordex – Es braut sich etwas Gewaltiges zusammen

Dass die vergleichsweise ruhige Kursentwicklung durchaus ungewöhnlich ist, verdeutlicht nicht zuletzt der Umstand, dass weder die starken Quartalszahlen zündeten, die Nordex Ende Juli dem Markt präsentierte, noch die zahlreichen Auftragseingänge, die der Konzern Anfang August bekanntgab. Die Reaktion der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) auf die Zahlen und Nachrichten fiel recht verhalten aus. Im Endeffekt setzte sich die Konsolidierung fort. Zunächst bildete die Aktie dabei eine Seitwärtsbewegung aus, die zuletzt aber mehr und mehr in ein symmetrisches Dreieck (orange dargestellt) überging. 

Der Nordex-Aktienkurs ist bereits weit in die Spitze des potenziellen Dreiecks gelaufen. Ein Ausbruch könnte jederzeit bevorstehen. Symmetrische Dreiecke sind ambivalente Chartformationen, die keine präferierte Ausbruchsrichtung aufweisen. Da der übergeordnete Aufwärtstrend (rot) jedoch verlassen wurde, ist Obacht geboten. Die charttechnische Lage erhält zusätzliche Brisanz durch den Umstand, dass der Aktienkurs von der 38-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie immer stärker eingeengt wird. Ein bärisches Kreuzen der beiden Linien (in diesem Fall kreuzt die 38-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten) ist nicht zu vermeiden. Damit würde aus charttechnischer Sicht ein starkes Warnsignal ausgelöst. 

Nordex Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der aktuellen charttechnischen Konstellation ist erhöhte Vorsicht geboten. Die Top-Bildung könnte über eine Abwärtsbewegung forciert werden. Für die wichtigen Unterstützungen bei 37,5 Euro und 35 Euro könnte es daher bald ungemütlich werden. Ein Rücksetzer unter die Marke von 35 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 43 Euro. Eine finale Klärung auf der Oberseite würde es jedoch erst bei einem Ausbruch über die 50 Euro geben.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten zuletzt ihre Einstufung „underperform“ für die Aktie des Windkraftanlagenbauers. Das Kursziel senkten die Analysten dabei von 38 Euro auf 36 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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