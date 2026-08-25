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DAX trotzt den zahlreichen Schwierigkeiten

BASF - Aktie läuft sich warm. Kommt jetzt der Angriff aufs Hoch? 25.08.2026, 13:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX trotzt den zahlreichen Schwierigkeiten: BASF - Aktie läuft sich warm. Kommt jetzt der Angriff aufs Hoch?
AI MODIFIED
© BASF 2026 / BASF-Verbundstandort Ludwigshafen
Der DAX präsentiert sich im frühen Dienstagshandel in robuster Verfassung. Der deutsche Leitindex hat sich über die Marke von 26.200 Punkten gesetzt.
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Name Aktuell Diff. Börse
BASF 51,70 EUR -1,25 % Lang & Schwarz

Profitieren konnte der DAX von leicht nachgebenden Ölpreisen und leicht rückläufigen Anleiherenditen. Dennoch liegt unter anderem Brent-Öl mit über 88 US-Dollar noch immer auf einem exponierten Niveau. Und auch am Anleihemarkt ist allenfalls eine leichte Atempause zu verzeichnen. So bewegen sich die Renditen der außerordentlich wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen weiterhin im Bereich von 4,7 Prozent. Jederzeit könnte es hier zu einer Bewegung auf 5 Prozent kommen. Und das wäre für die Aktienmärkte eine enorme Belastung. 

Im weiteren Tagesverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten das Handelsgeschehen noch einmal durcheinanderwirbeln. So werden in den USA unter anderem wichtige Daten zum US-Verbrauchervertrauen für August (ermittelt durch Conference Board) veröffentlicht. 

Der heutige Handelstag stellt mehr oder weniger den Aufgalopp zu den eigentlich wichtigen Handelstagen der Woche dar. Am morgigen Mittwoch werden die PCE-Daten veröffentlicht. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Kernrate gelten. Nach Handelsschluss wird Nvidia morgen Quartalszahlen veröffentlichen. Diese könnten den Tech-Sektor in Aufruhr versetzen. Schließlich steht ab Donnerstag das Jackson Hole Economic Policy Symposium im Fokus. 

Kurzum: Das Chartbild des deutschen Leitindex hellt auf. Ob es sich hierbei nur um eine temporäre Entwicklung handelt oder die Aufhellung nachhaltiger Natur sein wird, bleibt abzuwarten. Das dürfte sich im weiteren Wochenverlauf entscheiden. Rücksetzer im DAX bleiben im besten Fall auf 26.000 Punkte begrenzt. Um das Chartbild zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über die 26.570 Punkte.  

BASF Aktienchart

BASF – Aktie läuft sich warm. Kommt jetzt der Angriff aufs Hoch?

Kommt die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) jetzt in Fahrt? Der DAX-Wert bastelt konsequent an seiner fulminanten V-Formation (orange dargestellt). Mit dem Ausbruch über die 52 Euro hat die BASF-Aktie eine weitere Hürde überwunden. Nun gilt es, das frische Kaufsignal zu manifestieren und so die ideale Ausgangsposition für einen Angriff auf das zentrale Widerstandscluster 54 Euro / 55 Euro zu einzunehmen.  

Kurzum. Die seit Wochen und Monaten laufende Erholung ist nun in die entscheidende Phase eingetreten. Mit dem Ausbruch über die 52 Euro öffnet sich für die Aktie die Tür in Richtung 54 Euro / 55 Euro. Ein Ausbruch über die 55 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Gleichzeitig würde sich der Aktie damit weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 60 Euro erschließen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 50 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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