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Hapag-Lloyd kehrt zurück

Was die Suezroute jetzt für die Aktie bedeutet 25.08.2026, 14:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hapag-Lloyd
AI MODIFIED
© Hapag-Lloyd Press-Kit 2026
Hapag-Lloyd wagt gemeinsam mit anderen großen Reedereien schrittweise die Rückkehr auf die wichtige Route durch den Suezkanal. Für den Konzern können dadurch Fahrzeiten und operative Kosten sinken, gleichzeitig droht mit steigender Transportkapazität neuer Druck auf die Frachtraten. Für die Hapag-Lloyd-Aktie rückt damit ein entscheidender Faktor für die weitere Ergebnisentwicklung in den Mittelpunkt.
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Hapag-Lloyd 137,85 EUR ±0,00 % Baader Bank

Reedereien kehren vorsichtig zurück

Nach mehr als zwei Jahren mit weitreichenden Umleitungen um das Kap der Guten Hoffnung nimmt die Branche wieder ausgewählte Verbindungen durch das Rote Meer und den Suezkanal auf. Hapag-Lloyd und Maersk haben innerhalb ihrer Gemini-Kooperation bereits einzelne Dienste auf die kürzere Strecke verlegt. Auch MSC nimmt ausgewählte Verbindungen zwischen Asien und Europa wieder auf. Von einer vollständigen Rückkehr kann allerdings noch keine Rede sein, da die Sicherheitslage weiterhin genau beobachtet wird.

Kürzere Strecke senkt die Kosten

Für Hapag-Lloyd bietet die Suezroute einen wesentlichen Vorteil. Schiffe müssen auf Verbindungen zwischen Asien und Europa nicht mehr den erheblich längeren Weg um Afrika nehmen. Dadurch können Reisezeiten, Treibstoffverbrauch und weitere Betriebskosten sinken. Gerade dieser Punkt ist relevant, nachdem zusätzliche Belastungen durch Bunker, Versicherungen, Lagerung, Umleitungen und Inlandtransporte zuletzt erheblichen Druck auf die Ergebnisse ausgeübt hatten.

600 Millionen Dollar Belastung in Q2

Wie stark geopolitische Störungen Hapag-Lloyd treffen können, zeigte das zweite Quartal. Der Konflikt im Nahen Osten verursachte Belastungen von rund 600 Millionen Dollar, umgerechnet ungefähr 515 Millionen Euro. Der Konzerngewinn sank auf 83 Millionen Dollar, umgerechnet rund 71 Millionen Euro, nach 306 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Das EBITDA erreichte dagegen 829 Millionen Dollar, umgerechnet rund 712 Millionen Euro.

Frachtraten könnten unter Druck geraten

Die Rückkehr zum Suezkanal bringt jedoch nicht ausschließlich Vorteile. Kürzere Fahrzeiten bedeuten, dass Schiffe schneller wieder verfügbar werden und sich die effektive Kapazität im weltweiten Containermarkt erhöht. Das könnte mittelfristig Druck auf die Frachtraten erzeugen. Im zweiten Quartal profitierte Hapag-Lloyd noch von deutlich gestiegenen Spotraten. Die durchschnittliche Frachtrate lag bei 1.475 Dollar je TEU, umgerechnet ungefähr 1.266 Euro, und damit 9 % über dem Vorjahreswert.

Aktie zwischen Kostenvorteil und Preisrisiko

Für Hapag-Lloyd entsteht damit ein klassisches Spannungsfeld. Die kürzere Suezroute kann Kosten reduzieren und die Effizienz des Gemini-Netzwerks verbessern. Gleichzeitig könnten sinkende Frachtraten einen Teil dieser Vorteile wieder aufzehren. Für 2026 erwartet Hapag-Lloyd ein Konzern-EBITDA von 2,7 bis 3,7 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 2,3 bis 3,2 Milliarden Euro. Entscheidend für die Aktie dürfte nun sein, ob die Kostenvorteile der Suez-Rückkehr stärker ausfallen als der mögliche Preisdruck im Containermarkt.

Bn-Redaktion/tb
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