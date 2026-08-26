Anzeige
+++Uran durchbricht die 90-Dollar-Marke: – wird Myriad der nächste Uran-Gigant aus Wyoming?+++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Ölpreise geben deutlich nach

Shell – Kommt es nun knüppeldick für die Aktie? 26.08.2026, 10:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise geben deutlich nach: Shell – Kommt es nun knüppeldick für die Aktie?
AI MODIFIED
© StockSnap auf Pixabay (Symbolbild)
Die Ölpreise geraten immer stärker unter Druck. Nachdem es bei Brent-Öl zuletzt noch danach aussah, dass der Ölpreis die Marke von 100 US-Dollar in Angriff nehmen würde, bietet sich aktuell ein anderes Bild. Massive Gewinnmitnahmen setzen Brent-Öl gegenwärtig zu und drückten den Ölpreis bereits deutlich unter die 90 US-Dollar. Mit den 85 US-Dollar steht bereits die nächste wichtige Marke unter Druck. Sollte auch diese fallen, könnte es für Brent-Öl rasch auf 80 US-Dollar gehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Shell 39,03 EUR -1,15 % Baader Bank

Hintergrund des aktuellen Preisrückgangs ist die erneute Hoffnung auf diplomatische Fortschritte, die den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder normalisieren könnten. Die Lage bleibt dennoch instabil. Die letzten Monate haben gezeigt, dass jederzeit mit einer erneuten Verschärfung gerechnet werden muss. Ein solche würde die Ölpreise wohl wieder nach oben drehen lassen. 

Kurzum. Aktuell setzt der Markt auf die Karte „Entspannung“. Das forciert Gewinnmitnahmen. So muss Brent-Öl nach dem Verlust der Marke von 90 US-Dollar nun um die Marke von 85 US-Dollar „bangen“. Sollte auch diese unterschritten werden, würden die 80 US-Dollar in den Fokus rücken. Den Aktienkursen der Ölproduzenten geht damit so langsam der Treibstoff aus. Kündigen sich bei Shell, BP & Co. größere Verwerfungen an?

Shell Aktienchart

Shell – Kommt es nun knüppeldick für die Aktie?

Für die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) käme eine erneute Konsolidierungs- respektive Schwächephase zur Unzeit; zumindest aus charttechnischer Sicht. 

Ende März / Anfang April bildete die Aktie im Bereich von 36 GBP ein eindrucksvolles Hoch aus. Danach ging es jedoch steil bergab. Anfang Juli rauschte die Aktie noch unter die Marke von 29 GBP, ehe der Wind erneut drehte und die Aktie zu einer Erholung ansetzte. Diese verlief ebenfalls recht dynamisch. Zügig erreichte die Shell-Aktie den Kurs- und Widerstandsbereich von 34 GBP, kam aber zunächst nicht weiter. 

Der derzeit zu beobachtende Rückgang der Ölpreise dürfte die Aufwärtsbewegung der Shell-Aktie in Richtung 36 GBP erschweren und womöglich auch verhindern. Die nächsten Tage werden daher entscheidend. Solange die Shell-Aktie oberhalb von 32 GBP notiert, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit einer weiteren Abwärtsbewegung gerechnet werden – mögliches Ziel 29 GBP.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 4.500 Pence für die Shell-Aktie. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
50 Prozent auf Autos: Trump verschärft den Handelskonflikt mit …

Gestern 16:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Uniper und Equinor: Norwegen-Deal trifft auf Speicher-Sorgen

Gestern 16:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preissteigerungen eskalieren: Für E.ON-Kunden geht es jetzt um …

Gestern 15:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hapag-Lloyd kehrt zurück: Was die Suezroute jetzt für die Aktie …

Gestern 14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX trotzt den zahlreichen Schwierigkeiten: BASF - Aktie läuft sich…

Gestern 13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer-Aktie bricht ein: Jetzt verschärft sich die Fü…

Gestern 12:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ruhe vor dem nächsten Sturm? Nordex – Es braut sich etwas …

Gestern 12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen in der Krise: Was heute in Wolfsburg besprochen wird

Gestern 12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer