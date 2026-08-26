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Gold und Silber vor Feuertaufe

Nicht Barrick oder Newmont – Diese Minenaktie legt rasant zu 26.08.2026, 12:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber vor Feuertaufe: Nicht Barrick oder Newmont – Diese Minenaktie legt rasant zu
AI MODIFIED
© Redaktion, mithilfe von KI generiert
In den letzten Handelstagen legten die Preise für Gold und Silber massiv zu. Gold überwand die Marke von 4.600 US-Dollar und auch Silber stand dieser Dynamik in nichts nach und kratzte bereits an der Marke von 70 US-Dollar. Zuletzt ging den beiden Edelmetallen jedoch ein wenig die Puste aus. Die anstehenden Termine dürften daran ihren Anteil haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 45,75 EUR -1,59 % Gettex

Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) werden in den USA die PCE-Daten veröffentlicht. Dabei steht vor allem die Kernrate im Fokus. In den letzten Tagen und Wochen traten die Inflations- und Zinssorgen ein wenig in den Hintergrund. Sollten die PCE-Daten nun negativ überraschen, könnten die Inflations- und Zinssorgen wieder aktuell werden. Die nächste Klippe, die sich für den Freitag abzeichnet, ist die Rede von Fed-Präsident Warsh auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium. Beruhigt er die Märkte hinsichtlich einer Fed-Zinserhöhung oder befeuert er in der Rede die Diskussion um einen Zinsschritt? 

Man kann es kurz und knapp wie folgt zusammenfassen: Am Ende der Handelswoche wird man wissen, was die bisherige Erholung der Edelmetalle wert ist.

Ungeachtet dessen hat die bisherige Aufwärtsbewegung die Aktienkurse der Produzenten aus ihrer Korrektur gerissen. Neben Barrick und Newmont zündete auch die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver den Kursturbo.

Pan American Silver Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Pan American Silver - Aktienkurs legt rasant zu

Die Kombination aus starken Fundamentaldaten und anziehenden Weltmarktpreisen ließ die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) zuletzt haussieren. 

Pan American Silver veröffentlichte vor zwei Wochen die Finanzergebnisse für das 2. Quartal. Obgleich diese exzellent waren, fiel die Reaktion des Aktienmarktes zunächst zurückhaltend aus. Mittlerweile haben die Ergebnisse die berechtigte Wertschätzung erhalten. Schauen wir uns einige Eckdaten an. Pan American Silver gab den Umsatz im 2. Quartal 2026 mit 1,124 Mrd. US-Dollar an, nach 0,812 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Der bereinigte Gewinn konnte im Jahresvergleich von 155 Mio. US-Dollar auf 308 Mio. US-Dollar gesteigert werden. Der wichtige free cash flow legte von 234 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025 auf nun 344 Mio. US-Dollar zu. 

Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie nun den Widerstand bei 74,5 CAD aufbrechen, um sich den Weg in Richtung 90 CAD zu ebnen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, im besten Fall auf 64,5 CAD. 

Bn-Redaktion/mt
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