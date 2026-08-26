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Siemens Energy im Umbau

5,7-Milliarden-Euro-Sparte im Fokus 26.08.2026, 21:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy
AI MODIFIED
© Siemens Energy Press Photo Database
Siemens Energy treibt den Konzernumbau weiter voran und bereitet die Verselbstständigung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry vor. Die Sparte mit Dampfturbinen, Kompressoren und Wasserstofftechnik erzielte zuletzt 5,7 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt rund 17.000 Menschen. Für die Aktie ist vor allem entscheidend, ob der Schritt die Fokussierung auf die profitableren Geschäfte mit Stromerzeugung und Stromnetzen weiter stärkt.
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Siemens Energy bereitet Abspaltung vor

Der Aufsichtsrat hat grünes Licht für die rechtliche und operative Verselbstständigung von Transformation of Industry gegeben. Siemens Energy will den Bereich künftig entkonsolidieren und nur noch eine wesentliche Minderheitsbeteiligung behalten. Als Optionen nennt der Konzern sowohl die Aufnahme externer Investoren als auch eine mögliche Kapitalmarkttransaktion. Ein vollständiger Verkauf wurde bislang nicht festgelegt.

5,7 Milliarden Euro Umsatz betroffen

Transformation of Industry ist kein kleiner Randbereich. Die Sparte erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 rund 5,7 Milliarden Euro Umsatz und kam auf eine Profitabilität von rund 11 %. Zum Geschäft gehören unter anderem Dampfturbinen, Generatoren, Kompressoren und Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion. Rund 17.000 Beschäftigte arbeiten in diesem Bereich.

Fokus verschiebt sich auf Stromnetze und Gasturbinen

Hinter dem Umbau steht eine klare strategische Priorität. Siemens Energy will Investitionen stärker auf Stromerzeugung und Stromübertragung konzentrieren. Diese Bereiche profitieren derzeit besonders von steigender Nachfrage nach Gasturbinen, Netztechnik und zusätzlicher Energieinfrastruktur für Rechenzentren. Vor allem der wachsende Strombedarf durch Künstliche Intelligenz verstärkt diese Entwicklung.

Aktie reagiert zunächst verhalten

An der Börse fiel die Reaktion am Mittwoch zunächst zurückhaltend aus. Die Siemens-Energy-Aktie notierte zeitweise bei 152,56 Euro und damit rund 0,29 % im Minus. Am Vortag hatte das Papier nach Bekanntwerden der Pläne noch um rund 2,7 % auf 153,22 Euro zugelegt. Damit zeigt sich, dass Anleger den Umbau grundsätzlich positiv bewerten, zugleich aber auf konkrete Details zur künftigen Struktur warten.

Neuer Konzernzuschnitt könnte Bewertung verändern

Für Siemens Energy könnte die Verselbstständigung von Transformation of Industry strategisch weitreichend sein. Der Konzern würde sich stärker auf Bereiche konzentrieren, die derzeit höhere Renditen und eine besonders hohe Nachfrage verzeichnen. Gleichzeitig erhält die abgespaltene Einheit mehr Eigenständigkeit und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten. Entscheidend wird nun sein, welche Form die Transaktion tatsächlich annimmt und welchen Wert Investoren der Sparte beimessen.

Bn-Redaktion/tb
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