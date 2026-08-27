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DAX ringt um Momentum und nun kommt Jackson Hole

Allianz – Aktie könnte jetzt durchstarten 27.08.2026, 12:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX ringt um Momentum und nun kommt Jackson Hole: Allianz – Aktie könnte jetzt durchstarten
AI MODIFIED
© Redaktion, mithilfe von KI generiert
Der gestrige Mittwoch (26. August) hatte es in sich. Zahlreiche eminent wichtige US-Daten mussten von den Aktienmärkten verarbeitet und eingepreist werden. Der Fokus lag hierbei sicherlich auf den PCE-Daten. Doch neben den PCE-Daten gab es weitere, eminent wichtige Konjunkturdaten – so etwa frische Daten zum US-BIP. Die Aktienmärkte taten sich etwas schwer damit, aus den Daten neues Momentum zu ziehen. Vor diesem Hintergrund war es wichtig, dass Nvidia mit den nach US-Handelsschluss vorgelegten Zahlen überzeugen konnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 445,30 EUR -1,36 % Quotrix Düsseldorf

Die Zahlen sind abgehakt. Die Märkte fokussieren sich auf das heute beginnende Jackson Hole Economic Policy Symposium. Das Highlight ist die für morgen (Freitag) geplante Rede des Fed-Präsidenten Kevin Warsh. Diese wird sehr wahrscheinlich auch darüber entscheiden, wie die Handelswoche zu Ende gehen wird.

Kurzum. Der DAX bewegt sich im frühen Donnerstagshandel im Bereich von 26.300 Punkten und damit mehr oder weniger im charttechnischen Niemandsland. Die entscheidenden Kursbereiche liegen aktuell bei 26.000 Punkten und 26.570 Punkten. Über den letzteren muss der deutsche Leitindex, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. 

Frische Kaufsignale löste die Allianz-Aktie zuletzt aus. Die Aktie des Versicherungskonzerns legt eine beeindruckende Kursrallye an den Tag. Dabei ist es weniger Dynamik als vielmehr die Beharrlichkeit, mit der die Aktie ihren Weg bzw. ihre Richtung sucht. Das übergeordnete Kursziel zeichnet sich immer deutlicher ab.

Allianz Aktienchart

Allianz - Aktie könnte jetzt durchstarten

Die Allianz-Aktie  (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) läuft und läuft und läuft. Gleichzeitig ist die Aktie ein Beispiel dafür, welche Aussagekraft die Charttechnik hat. 

Die Aktie bildete im Frühjahr dieses Jahres im Bereich von 365 Euro einen Doppelboden aus und testete damals gleichzeitig die 200-Tage-Linie. Das entscheidende Kaufsignal wurde ausgelöst als die Allianz-Aktie den Widerstandsbereich um 395 Euro aufbrach. Ein markantes Widerstandscluster und das Zwischenhoch der W-Formation fielen in diesem Bereich zusammen. Dass mit den 400 Euro eine psychologisch wichtige Hürde knapp darüber lag, machte den Ausbruch so brisant. Doch er gelang und das damit installierte Kaufsignal trägt die Aktie noch heute. 

Mit den 450 Euro steht nun eine weitere wichtige Hürde im Weg. Ein Ausbruch über 450 Euro würde die Marke von 500 Euro als Ziel wahrscheinlicher machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“. Das Kursziel für die Aktie beließen sie bei 325 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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