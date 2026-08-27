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Der Wahnsinn findet seine Fortsetzung

Nvidia mit phänomenalen Quartalszahlen 27.08.2026, 12:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Wahnsinn findet seine Fortsetzung: Nvidia mit phänomenalen Quartalszahlen
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© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung war die Erwartungshaltung enorm. Würde Nvidia diesem Erwartungsdruck standhalten können? Der Markt feierte im Mai die Zahlen zum 1. Quartal des Fiskaljahres. Eine ähnliche Reaktion erhoffte man sich nun auch nach der Veröffentlichung der Q2-Daten.
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Nvidia mit phänomenalen Quartalszahlen 

Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Juli 2026) des Geschäftsjahres 2027. Nvidia vermeldete den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 96,221 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Plus von sagenhaften 106 Prozent. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich damit weiter. So belief sich das Umsatzplus von Q1 / 2026 auf Q1 / 2027 auf „nur“ 85 Prozent. Umsatztreiber war das Segment Rechenzentren. Das Segment verzeichnete im 2. Quartal einen Umsatz in Höhe von 89 Mrd. US-Dollar - ein Plus von 117 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Der Technologiekonzern veröffentlichte einen Konzerngewinn (GAAP) für das 2. Quartal 2027 in Höhe von 59,688 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 2,46 US-Dollar) angegeben. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Anstieg von 128 Prozent im EPS. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Nvidia einen Gewinn in Höhe von 53,954 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,22 US-Dollar); nach 24,763 Mrd. US-Dollar (EPS 1,01 US-Dollar) im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Bruttomarge belief sich für den aktuellen Berichtszeitraum auf 75 Prozent (GAAP). 

Nvidia Aktienchart

Bärenstarke Prognose für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027 

Für das laufende 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Nvidia mit einen Umsatz in Höhe von 108 Mrd. US-Dollar +/- 2 Prozent.

Was macht die Aktie?

Starke Zahlen in Verbindung mit einem starken Ausblick ließen die Nvidia-Aktie (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) in einer ersten Reaktion deutlich nach oben laufen. Aus charttechnischer Sicht muss es nun darum gehen, die Widerstandszone 220 US-Dollar / 228 US-Dollar aufzubrechen, um im Anschluss das Hoch bei 238 US-Dollar in Angriff nehmen zu können. Die zentrale Unterstützung verläuft bei 200 US-Dollar und sollte im besten Fall nicht mehr unterschritten werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten nach der Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen ihr Votum „overweight“. Das Kursziel hoben die Analysten von 280 US-Dollar auf 320 US-Dollar an. 

Bn-Redaktion/mt
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