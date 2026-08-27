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Qualcomm

Bahnt sich hier der nächste Kursrutsch an? 27.08.2026, 10:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Qualcomm: Bahnt sich hier der nächste Kursrutsch an?
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© Foto von Phước Sang auf Unsplash
Qualcomm legte Ende Juli die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Markt zeigte sich enttäuscht vom Zahlenwerk und strafte die Aktie entsprechend ab. Mit großer Vehemenz lief die Qualcomm-Aktie damals auf den zentralen Unterstützungsbereich 146 US-Dollar / 140 US-Dollar zu. Ein Rücksetzer unter die wichtige Marke von 140 US-Dollar hätte die Aktie des Chipherstellers weiter in Bedrängnis gebracht und ihr weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 120 US-Dollar eröffnet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Qualcomm 142,10 EUR +1,12 % Lang & Schwarz

Qualcomm - Bahnt sich der nächste Kursrutsch an?

Qualcomm verpasste es, mit den Zahlen zum 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 28. Juni 2026) des Fiskaljahres 2026 die Kaufstimmung neu zu entfachen. Stattdessen setzten ob der Enttäuschung Verkäufe ein. Qualcomm verfehlte nicht nur mit den Zahlen zum 3. Quartal die Markterwartungen. Viel schwerwiegender wog damals, dass auch der Ausblick auf das laufende Quartal nicht überzeugen konnte.  

Qualcomm prognostiziert für das laufende 4. Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz in einer Spanne von 9,7 Mrd. US-Dollar bis 10,5 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird zwischen 1,22 US-Dollar und 1,42 US-Dollar erwartet, das EPS (non-GAAP) zwischen 2,05 US-Dollar und 2,25 US-Dollar. Das war dem Markt allerdings zu wenig. Die Enttäuschung brach sich Bahn.

Qualcomm Aktienchart

Die Aktie rauschte mit Vehemenz auf den zentralen Unterstützungsbereich 146 US-Dollar / 140 US-Dollar zu. In dieser Phase hätte es wohl niemanden überrascht, wenn die Aktie die Zone um 140 US-Dollar hätte aufgeben müssen. Doch Qualcomm zeigte beeindruckende Comeback-Qualitäten. Die Unterstützungszone hielt dem Druck Stand. Gleichzeitig nutzte der ein oder andere Marktakteur die Chance zum Einstieg. Zumindest entwickelte sich eine Erholung, die Qualcomm noch einmal über die 160 US-Dollar führte. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig gewesen, wenn die Aktie den Kursbereich 180 US-Dollar / 185 US-Dollar überwunden hätte. Das gelang nicht und die Aktie orientierte sich zuletzt wieder in Richtung 160 US-Dollar. 

Aus charttechnischer Sicht stehen der Aktie nun wichtige Handelstage ins Haus. Die 38-Tage-Linie droht die 200-Tage-Linie bärisch zu kreuzen. Gleichzeitig droht der Rutsch unter die Marke von 160 US-Dollar. Damit könnte ein erneuter Test der 140 US-Dollar anstehen. Die Bedeutung der 140 US-Dollar ist immens. Sollte es für die Aktie darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben auf 120 US-Dollar gerechnet werden. Um das Chartbild aufzuhellen, muss es für die Qualcomm-Aktie über den Kursbereich 180 US-Dollar / 185 US-Dollar gehen. 

Bn-Redaktion/mt
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