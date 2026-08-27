Anzeige
++++++ US-Lizenz erteilt: Jetzt darf dieser Small-Cap US-Kunden an die Crypto.com-Börse führen ++++++
PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Bitcoin auf Erholungskurs

Kommt jetzt die 100.000-Dollar-Rally? 27.08.2026, 15:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bitcoin
AI MODIFIED
© Bild von pattymalajak auf Pixabay
Bitcoin hat nach einer längeren Schwächephase kräftig zugelegt und nähert sich wieder wichtigen charttechnischen Marken. Rückenwind kommt unter anderem vom US-Anleihemarkt und der Aussicht auf eine kryptofreundlichere Regulierung. Doch die Rally steht auf wackeligen Beinen. Die entscheidende Frage lautet daher: Reicht die Dynamik für einen Anlauf auf 100.000 Dollar bis Jahresende?

Bitcoin nimmt wieder Fahrt auf

Innerhalb einer Woche stieg Bitcoin von rund 63.000 auf zeitweise knapp 80.000 Dollar. Zuvor hatte sich der Kurs über Wochen in einer vergleichsweise engen Spanne bewegt.

Für zusätzlichen Schwung sorgten Maßnahmen des US-Finanzministeriums am Anleihemarkt. Anleger werteten diese als mögliches Signal für eine künftig höhere Inflation und setzten verstärkt auf knappe Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin.

Rally mit Fragezeichen

Allerdings war die Bewegung nicht ausschließlich von neuen Käufern getragen. Mehrere Milliarden Dollar an Wetten auf fallende Kurse wurden liquidiert. Diese Zwangseindeckungen können einen Kursanstieg beschleunigen, sagen aber wenig darüber aus, wie nachhaltig die Nachfrage tatsächlich ist.

Gleichzeitig verzeichneten US-Bitcoin-ETFs zuletzt wieder deutliche Mittelzuflüsse.

Chartbild hellt sich auf

Auch technisch hat sich die Lage verbessert. Bitcoin hat sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie zurückerobert. Damit rückt eine wichtige Widerstandszone oberhalb der 80.000-Dollar-Marke in den Fokus.

Gelingt der nachhaltige Sprung darüber, könnte das die Erholung weiter stärken. Ein Rückfall unter wichtige Unterstützungen würde das positive Bild dagegen wieder eintrüben.

100.000 Dollar bis Jahresende?

Der Vermögensverwalter 21Shares hält einen Anstieg auf 100.000 Dollar bis Ende 2026 weiterhin für möglich. Dafür wären vom aktuellen Niveau aus jedoch noch rund 29 Prozent Kursgewinn notwendig.

Ob dieses Szenario Realität wird, hängt unter anderem von der Zinsentwicklung, dem politischen Umfeld und der weiteren Nachfrage nach Bitcoin ab. Die jüngste Rally ist daher zunächst ein starkes Signal – eine Trendwende ist damit noch nicht endgültig bestätigt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall vor dem Comeback? Dieser Widerstand entscheidet jetzt

15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom unter Druck: Ist der Ausbruch schon wieder vorbei?

14:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Wahnsinn findet seine Fortsetzung: Nvidia mit phänomenalen …

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX ringt um Momentum und nun kommt Jackson Hole: Allianz – Aktie …

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Qualcomm: Bahnt sich hier der nächste Kursrutsch an?

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy im Umbau: 5,7-Milliarden-Euro-Sparte im Fokus

Gestern 21:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie fällt: UBS sieht Probleme beim KI-Tempo

Gestern 20:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Neue Aufträge geben Rückenwind

Gestern 20:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer