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RWE-Aktie auf der Überholspur

Analysten setzen unterschiedliche Signale 28.08.2026, 11:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild RWE
AI MODIFIED
© Bild von Jakub Zerdzicki auf Pexels
Die RWE-Aktie steht nach einer starken Entwicklung seit Jahresbeginn erneut im Fokus der Analysten. Während Berenberg sein Kursziel weiter nach oben setzt, zeigt sich Morgan Stanley zurückhaltender. Beide Institute sehen den fairen Wert dennoch oberhalb des aktuellen Kursniveaus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 59,29 EUR +2,67 % Lang & Schwarz

Berenberg wird optimistischer

Berenberg hat das Kursziel für RWE angehoben und die positive Einschätzung der Aktie bestätigt. Das Institut sieht damit weiterhin Spielraum für eine weitere Erholung.

Die Anpassung kommt trotz der bereits starken Entwicklung der Aktie in diesem Jahr.

Morgan Stanley tritt auf die Bremse

Etwas vorsichtiger fällt die Einschätzung von Morgan Stanley aus. Das Institut hat sein Kursziel zuletzt gesenkt, hält aber an der Einstufung „Overweight“ fest.

Damit ergibt sich ein grundsätzlich positives, aber nicht völlig einheitliches Bild. Beide Häuser sehen den Wert der Aktie weiterhin oberhalb des aktuellen Börsenkurses.

Starke Entwicklung erhöht die Erwartungen

RWE hat seit Jahresbeginn deutlich zugelegt. Dadurch dürfte allerdings auch ein Teil der positiven Erwartungen bereits im Aktienkurs berücksichtigt sein.

Für die weitere Entwicklung rückt deshalb zunehmend die operative Geschäftsentwicklung in den Mittelpunkt. Entscheidend ist, ob das Unternehmen die Erwartungen bei Ergebnis und Cashflow bestätigen kann.

Was jetzt wichtig wird

Für Anleger bleibt damit vor allem die weitere Entwicklung der Geschäftszahlen interessant. Auch mögliche neue Analystenkommentare könnten für Bewegung sorgen.

Die unterschiedlichen Kursziele zeigen zugleich: Trotz der grundsätzlich positiven Einschätzungen besteht keine einheitliche Erwartung über das Ausmaß des weiteren Aufwärtspotenzials. Die Analystenziele bleiben letztlich Szenarien und sind keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung.

Bn-Redaktion/js
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