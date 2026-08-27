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Novo Nordisk wartet auf China Entscheidung

Novo Nordisk Aktie im Minus China prüft Wegovy Tablette Deutsche Bank bleibt skeptisch 27.08.2026, 18:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk wartet auf China Entscheidung: Novo Nordisk Aktie im Minus China prüft Wegovy Tablette Deutsche Bank bleibt skeptisch
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© Bild von Novo Nordisk
Die Novo Nordisk Aktie steht trotz positiver Nachrichten aus China unter Druck. Die dortige Regulierungsbehörde hat den Zulassungsantrag für Wegovy in Tablettenform zur Prüfung angenommen.
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Novo Nordisk 39,56 EUR -2,75 % Lang & Schwarz

China prüft Wegovy als Tablette

Novo Nordisk kann auf eine wichtige Erweiterung seines Geschäfts in China hoffen. Der dänische Pharmakonzern teilte mit, dass die chinesische Regulierungsbehörde den Antrag für Wegovy in Tablettenform zur Prüfung angenommen hat.

Für Novo Nordisk wäre eine Zulassung in China ein bedeutender Schritt. Der Markt für Medikamente gegen Übergewicht wächst stark, und China zählt wegen seiner Bevölkerungsgröße zu den wichtigsten Gesundheitsmärkten der Welt. Eine Tablettenform könnte dabei besonders attraktiv sein, weil sie für viele Patienten einfacher anzuwenden ist als eine Spritze.

Aktie reagiert dennoch schwach

Trotz dieser Aussicht notierte die Novo Nordisk Aktie im Minus. Das zeigt, dass Anleger die Nachricht zwar strategisch wichtig finden, kurzfristig aber andere Risiken stärker gewichten. Eine angenommene Prüfung ist noch keine Zulassung. Bis zu einer möglichen Markteinführung können Zeit, zusätzliche Anforderungen und regulatorische Unsicherheiten folgen.

Zudem steht Novo Nordisk nach der starken Entwicklung der vergangenen Jahre unter hohem Erwartungsdruck. Das Geschäft mit Abnehmmedikamenten hat die Bewertung deutlich steigen lassen. Der Markt verlangt nun nicht nur neue Zulassungschancen, sondern auch klare Belege für dauerhaftes Wachstum, Produktionskapazitäten und starke Margen.

Deutsche Bank bleibt skeptisch

Zusätzlich belastet die skeptische Einschätzung der Deutschen Bank. Die Einstufung mit Sell signalisiert, dass die Analysten trotz der starken Marktposition vorsichtig bleiben. Gründe können hohe Bewertung, steigender Wettbewerb oder die Frage sein, wie viel Wachstum bereits im Aktienkurs eingepreist ist.

Für Anleger entsteht damit ein gemischtes Bild. Operativ bleibt Novo Nordisk einer der wichtigsten Anbieter im Markt für Diabetes- und Adipositastherapien. Gleichzeitig nimmt der Druck zu, weil Konkurrenten ebenfalls neue Produkte entwickeln und große Märkte wie China regulatorisch anspruchsvoll bleiben. Novo Nordisk erhält mit der Prüfung von Wegovy in Tablettenform in China eine wichtige Chance auf weiteres Wachstum. Die schwächere Aktienreaktion zeigt jedoch, dass Anleger vorsichtig bleiben. Zwischen Zulassungshoffnung, hoher Bewertung und der skeptischen Deutsche-Bank-Einstufung bleibt die Aktie kurzfristig anfällig für Rückschläge.

Bn-Redaktion/jh
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