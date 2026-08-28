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Dax bläst zur Rekordjagd

Münchener Rück – Lage spitzt sich dramatisch zu 28.08.2026, 12:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax bläst zur Rekordjagd: Münchener Rück – Lage spitzt sich dramatisch zu
AI MODIFIED
© Foto von Jakub Żerdzicki auf Unsplash
Der deutsche Leitindex steht zum Wochenfinale vor einem großen Belastungstest. Davon lässt sich der DAX jedoch bislang nicht beirren und bläst im frühen Freitagshandel zur Rekordjagd.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 516,10 EUR +0,41 % TTMzero RT

Geht eine anspruchsvolle Handelswoche mit einem Paukenschlag zu Ende? Der DAX bastelt zur Stunde zumindest an einem Wochenschluss mit Knalleffekt. Der Index hat im frühen Freitagshandel die Marke von 26.500 Punkten überschritten. Damit ist der Weg in Richtung des bisherigen Rekordhochs frei. Sollte es dem DAX im verbleibenden Freitagshandel gelingen, über die 25.570 Punkte vorzustoßen und idealerweise die Handelswoche dort zu beenden, wäre das im Hinblick auf die nächsten Tage ein wichtiger Fingerzeig.

Allerdings muss noch eine wichtige Klippe erfolgreich umschifft werden – die Rede von Kevin Warsh auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium. Reden von Fed-Vorsitzenden wirbelten in den letzten Jahren mitunter massiv das Handelsgeschehen durcheinander. Nicht wenige Marktakteure billigen auch dieser Rede richtungsweisenden Charakter zu. Und so könnte die Rede den Aktienmärkten einen gewaltigen Schub geben. Gleichzeitig besteht aber auch das Risiko, dass die Rede negativ überrascht. Und das wiederum könnte vor dem Hintergrund der exponierten Niveaus der Aktienindizes gravierende Folgen haben.   

Zu den aus charttechnischer Sicht spannendsten DAX-Titeln gehört aktuell die Aktie der Münchener Rück. Der untere Chart verdeutlicht die Brisanz der aktuellen Chart-Konstellation. 

Münchener Rück Aktienchart

Münchener Rück - Lage spitzt sich dramatisch zu 

Nach einem kräftigen Kursanstieg trat die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) in eine Konsolidierung ein. Die Kursentwicklung der letzten Tage und Wochen kann man in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen sind ambivalenter Natur. Während die Richtung eines anstehenden Ausbruchs noch im Dunkeln liegt, sollte es nicht überraschen, wenn der Ausbruch dynamisch erfolgt. Damit etwaige Ausbruchsbewegungen aus charttechnischer Relevanz erlangen, muss die Aktie im Anschluss entweder den Widerstand bei 527 Euro überwinden oder aber die Unterstützung bei 500 Euro unterschreiten. Ein Ausbruch über die 527 Euro könnte der Aktie die Tür in Richtung 575 Euro öffnen. Bei einem Rücksetzer unter die 500 Euro wäre Obacht geboten. In diesem Fall könnte es auf 480 Euro oder 460 Euro gehen. 

Das sagen Analysten

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“. Das Kursziel blieb mit 600 Euro unverändert. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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