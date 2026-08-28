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Marvell Technology mit Zahlen

Kippt die Aktie nun nach unten weg? 28.08.2026, 08:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Marvell Technology mit Zahlen: Kippt die Aktie nun nach unten weg?
AI MODIFIED
© Boersennews (Symbolbild mit KI erstellt)
Würde nach Nvidia auch Marvell Technology dem Druck des Marktes standhalten und überzeugende Quartalszahlen vorlegen? Seit Ende Juli verzeichnete die Aktie des Unternehmens aus dem kalifornischen Santa Clara kräftige Kurszuwächse. Der Erwartungsdruck war dementsprechend hoch.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Marvell Technology 188,28 EUR -9,09 % Tradegate

Die erste Reaktion des Marktes auf die Zahlen lässt vermuten, dass man nicht vollumfänglich zufrieden war, denn für die Aktie ging es zunächst nach unten.  

Marvell Technology mit „eigentlich“ starken Q2-Daten

Auf den ersten Blick präsentierte Marvell Technology starke Zahlen. Dennoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Offenkundig hatte man sich mehr erwartet. Der Chip-Hersteller berichtete gestern nach US-Handelsschluss über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 01. August 2026) des Geschäftsjahres 2027. Marvell Technology gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 2,739 Mrd. US-Dollar an, nach 2,006 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. August 2025) des Geschäftsjahres 2026. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Segment Rechenzentren zuteil. Marvell Technology gab den Umsatz für dieses Segment mit 2,171 Mrd. US-Dollar an. Das ist ein Plus in Höhe von 46 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Chartanalyse

Das Unternehmen vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum zudem einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 308,0 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,33 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahresquartal vermeldete der Technologie-Konzern einen Gewinn in Höhe von 194,8 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,22 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich folgendes Bild: Marvell Technology gab diesen mit 865,9 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,94 US-Dollar) an, nach einem Gewinn in Höhe von 585,5 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,67 US-Dollar) im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Prognose für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027

Für das laufende 3. Geschäftsquartal prognostiziert Marvell Technology einen Umsatz in Höhe von 3,150 Mrd. US-Dollar +/- 5 Prozent. Das EPS (GAAP) wird in einer Range von +0,53 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar und das EPS (non-GAAP) in einer Spanne von +1,10 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar erwartet.

Was macht die Aktie?

Der Aktie von Marvell Technology (WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW) litt zunächst unter Gewinnmitnahmen. Wie immer sollte man den nachbörslichen Handel noch nicht überbewerten, doch er könnte die Richtung für die nächsten Tage weisen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Marvell Technology gelingen würde, die Marke von 200 US-Dollar zu verteidigen. Um auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen, bedarf es eines Vorstoßes über die 250 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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