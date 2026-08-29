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Zauber der Zahlen bereits verflogen? Aktie wieder unter Druck 29.08.2026, 09:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

CrowdStrike: Zauber der Zahlen bereits verflogen? Aktie wieder unter Druck
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© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Mit den Zahlen zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 konnte das US-amerikanische Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike nicht überzeugen. Dieses Mal lief es besser. Die Ergebnisse zum 2. Quartal wussten zu gefallen. Der Markt honorierte das starke Zahlenwerk. Die Aktie ging zunächst steil, doch bereits am Freitag setzten erste Gewinnmitnahmen ein.
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Name Aktuell Diff. Börse
CrowdStrike Holdings Registered (A) 188,59 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

CrowdStrike – Zauber der Zahlen bereits verflogen? Aktie wieder unter Druck

CrowdStrike berichtete am Mittwoch (26. August, nach US-Handelsschluss) über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2026) des Geschäftsjahres 2027. CrowdStrike veröffentlichte für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,470 Mrd. US-Dollar, nach 1,168 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2025) des Geschäftsjahres 2026. Das Umsatzplus von 26 Prozent entspricht in etwa auch dem Wachstum von Q1 / 2026 auf Q1 / 2027.

Chartanalyse

CrowdStrike vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 5,306 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,01 US-Dollar). Im 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 verzeichnete das Unternehmen noch einen herben Verlust in Höhe von -70,153  Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -0,07 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich folgendes Bild: CrowdStrike veröffentlichte einen bereinigten Gewinn in Höhe von 322,902 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,31 US-Dollar), nach einem bereinigten Gewinn in Höhe von 237,360 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,23 US-Dollar) im 2. Quartal des Fiskaljahres 2026. Der free cash flow erhöhte sich deutlich auf 377,407 Mio. US-Dollar, nach 283,616 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Ausblick auf das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027

Für das laufende 3. Geschäftsquartal 2027 rechnet CrowdStrike mit einem Umsatz in Höhe von 1,523 Mrd. US-Dollar bis 1,529 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird mit 0,31 US-Dollar erwartet.

Aktie zieht an, muss dann jedoch Federn lassen

Für die CrowdStrike-Aktie  (WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker-Symbol: 45C) ging es in einer ersten Reaktion kräftig nach oben. Der Widerstandsbereich um 225 US-Dollar / 226 US-Dollar geriet mächtig unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte ein starkes Kaufsignal in Richtung 250 US-Dollar ausgelöst. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten zunächst das Vorhaben. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall für die Aktie nicht unter die 200 US-Dollar gehen. Die zentrale Unterstützung ist auf 175 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.

Bn-Redaktion/mt
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