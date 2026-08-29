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Shein vor Börsendebüt

IPO-Bewertung fällt deutlich niedriger aus 29.08.2026, 12:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Shein
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© Foto von appshunter.io auf Unsplash
Shein steht kurz vor dem geplanten Börsengang in Hongkong. Insidern zufolge soll der Online-Modehändler seine Aktien zur Mitte der Preisspanne ausgeben. Die Bewertung liegt damit weit unter früheren Höchstständen.

Shein-IPO: Milliarden-Erlös erwartet

Der chinesisch gegründete und heute in Singapur ansässige Online-Modehändler Shein dürfte seine Aktien beim Börsengang in Hongkong Insidern zufolge zu 48,56 Hongkong-Dollar je Aktie zuteilen. Damit könnte das Unternehmen rund 1,73 Milliarden US-Dollar einnehmen und auf eine Bewertung von etwa 26,5 Milliarden Dollar kommen.

Der endgültige Ausgabepreis soll am 31. August festgelegt werden. Bereits am 1. September ist das Börsendebüt geplant. Das Orderbuch soll laut Reuters schon am Dienstag vollständig gezeichnet gewesen sein.

Bewertung deutlich unter früheren Höchstständen

Die geplante Bewertung zeigt, wie stark Shein seit seinem Bewertungs-Höhepunkt zurückgefallen ist. 2022 wurde der Konzern noch mit knapp 100 Milliarden Dollar bewertet. Bei einer Finanzierungsrunde 2023 waren es bereits rund 66 Milliarden Dollar.

Dem Börsengang in Hongkong gingen mehrere erfolglose Anläufe in New York und London voraus.

Wachstum und Margen unter Druck

Shein kämpft in den USA und Europa zunehmend mit regulatorischen Hürden und wachsendem Wettbewerb. Gleichzeitig verlangsamt sich das Umsatzwachstum, während die Margen unter Druck geraten. Für das erste Halbjahr erwartet das Unternehmen lediglich ein Umsatzplus von 1,1 Prozent.

Rund 80 Prozent der IPO-Erlöse sollen laut Prospekt in Technologie sowie den Ausbau der Marke und der weltweiten Präsenz fließen. Zu den Investoren zählen unter anderem Boyu Capital, Tiger Global, General Atlantic, Tencent und UBS Asset Management.

Fazit: Der Shein-Börsengang könnte trotz der deutlich niedrigeren Bewertung ein wichtiger Test für die Zukunft des Unternehmens werden. Entscheidend dürfte sein, ob Shein sein Wachstum wieder beschleunigen und gleichzeitig die Margen stabilisieren kann.

Bn-Redaktion/js
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