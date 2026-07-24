Bund fördert digitale Zugtechnik mit 1,7 Milliarden Euro 24.07.2026, 14:09 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bei der Digitalisierung der Schiene hakt es, auch weil in den Zügen die entsprechende Technik fehlt. Mit einer neuen Förderung will der Bund das Problem angehen.

Das Bundesverkehrsministerium stellt für die Ausstattung von Zügen mit digitaler Technik für das sogenannte Zugleitsystem ETCS bis 2030 rund 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung. «Darüber hinaus fördert der Bund die Ausrüstung der Fahrzeuge im Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) mit rund 482 Millionen Euro», teilte das BMV mit.

ETCS steht für «European Train Controll System» (europäisches Zugkontrollsystem) und ist die zentrale Technik für die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland. Zugabstände werden damit digital gesteuert, es entsteht mehr Kapazität auf einzelnen Strecken. Optische Signalanlagen sind dann nicht mehr notwendig.

Doch damit die Infrastruktur mit den Zügen digital kommunizieren kann, müssen auch die Fahrzeuge mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden. Dieser Schritt gilt derzeit als wichtiges Hindernis für den Digitalisierungsprozess. 

Mit der neuen Förderrichtlinie will das BMV dieses Problem eigenen Angaben zufolge angehen. Sie sieht dabei «Fördersätze von bis zu 60 Prozent bei Serienausrüstungen und bis zu 90 Prozent bei erstmals ausgerüsteten Fahrzeugtyp-Varianten im Rahmen einer First-of-Class-Ausrüstung (FoC) vor», hieß es. Förderanträge können demnach zeitnah bei der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen eingereicht werden.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-433847/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP 5: Merz' Personalrochade läuft aus dem Ruder

17:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

44.000 Menschen fliehen vor Waldbrand bei Bordeaux

17:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 24.07.2026 - 17.15 Uhr

17:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne nach Ölpreisrückgang

17:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar erneut nach

17:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Netanjahu reist für Trump-Treffen nach Washington

16:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/ROUNDUP/Rotes Meer: EU-Mission sieht größeres Risiko für …

16:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Rotes Meer: EU-Mission sieht größeres Risiko für Handelsschiffe

16:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer