Anzeige
++++++ Positiver Ausblick: „STRONG BUY“ für NurExone Biologic! ++++++
Portfolio-Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige

Bund pocht auf Bedingungen für Commerzbank 11.09.2026, 12:16 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die italienische Unicredit hat sich schon fast die Hälfte an der Commerzbank gesichert - und will mehr. Nun hat der Vorstandschef einen Termin bei der Bundesregierung in Berlin.

Das Bundesfinanzministerium pocht für das weitere Ringen um eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit auf wichtige Bedingungen. «Für die Bundesregierung hat die Rolle der Commerzbank für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands hohe Priorität», sagte ein Ministeriumssprecher vor einem Gespräch von Ressortchef Lars Klingbeil (SPD) mit Unicredit-Chef Andrea Orcel. Die Commerzbank sei als bedeutender Arbeitgeber zentral für den Finanzstandort Frankfurt. «Das gilt es auch in Zukunft sicherzustellen.»

Klingbeil hat Orcel für diesen Montag zu einem Gespräch ins Ministerium in Berlin eingeladen. Dabei gehe es darum, die Position der Bundesregierung darzulegen und in den Austausch zu treten, sagte der Sprecher. Dies begleite die Gespräche der beiden Banken, denen es weiterhin obliege, in direkten Beratungen über den weiteren Weg zu sprechen. Die Bundesregierung sei auch in Gesprächen mit der Commerzbank und dem Betriebsrat. 

Bund hält noch 12 Prozent an Commerzbank

Die Unicredit, die vor rund zwei Jahren bei der Commerzbank eingestiegen war, wirbt seit langem um eine Übernahme des Frankfurter Dax-Konzerns und hat sich den Zugriff auf fast 50 Prozent der Anteile gesichert. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hat, hält noch gut 12 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär. Bei einer möglichen Übernahme kommt der Regierung daher eine wichtige Rolle zu.

Unicredit-Chef Orcel hatte Anfang September auch schon mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) gesprochen. Nach dpa-Informationen fordert die Landesregierung unter anderem, dass der rechtliche Sitz und der Vorstand der Commerzbank dauerhaft in Frankfurt bleiben und die Bank als Aktiengesellschaft deutschen Rechts bestehen soll.

© dpa-infocom, dpa:260911-930-670701/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Huthi-Rebellen greifen nach wichtiger Meerenge Bab al-Mandab

15:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Einigkeit der Koalition bei Haushaltsberatungen angemahnt

15:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Ausblick: Kursgewinne nach US-Inflationsdaten …

14:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Energiehilfen kosteten Staat mehr als 50 Milliarden Euro

14:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

USA: Inflationsrate verharrt bei 3,4 Prozent

14:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Thüringer Landtag soll über seine Auflösung abstimmen

14:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Keine Atempause: Insolvenzwelle auf langjährigem …

14:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Verteidigungskommissar will Russland bei Drohnen einholen

14:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer