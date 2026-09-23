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Leerverkäufe

Atos fällt auf neues Jahrestief 23.09.2026, 15:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Leerverkäufe: Atos fällt auf neues Jahrestief
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Vier Fonds setzen mit zusammen rund drei Prozent des Kapitals auf fallende Kurse, Anleger vermuten zudem Verkäufe früherer Gläubiger. Bis zu den Quartalszahlen am 21. Oktober rückt beim französischen IT-Konzern vor allem das Neugeschäft in den Fokus.
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Name Aktuell Diff. Börse
Atos 23,56 EUR -2,08 % Quotrix Düsseldorf

Die Talfahrt der Atos-Aktie geht weiter. Am Mittwochnachmittag notierte das Papier des französischen IT-Dienstleisters bei 23,50 Euro und 3,4 Prozent unter dem Vortagesschluss, im Tagesverlauf markierte es mit 23,30 Euro ein neues Jahrestief. Binnen zwölf Monaten hat sich der Kurs mehr als halbiert, der Börsenwert liegt nur noch bei gut 460 Millionen Euro.

Mehr Marge, weniger Umsatz

Im Wochenvergleich summiert sich das Minus auf knapp acht Prozent. Eine neue negative Unternehmensmeldung als Auslöser ist nicht erkennbar. Den großen Einschnitt markierten die Halbjahreszahlen Ende Juli, nach denen die Aktie an einem Tag rund 31 Prozent verlor. Operativ hatte der Konzern dabei Fortschritte gezeigt: Die operative Marge stieg im ersten Halbjahr um 43 Prozent auf 190 Millionen Euro, das entspricht 5,7 Prozent vom Umsatz. Gleichzeitig schrumpften die Erlöse organisch um 8,9 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro, unter dem Strich stand ein Verlust von 504 Millionen Euro.

Auch die Bilanz bleibt ein Thema. Die Nettoverschuldung lag Ende Juni bei knapp 2 Milliarden Euro, die Verschuldungsquote bei 3,4. Nach der Rückzahlung einer Kredittranche über 857 Millionen Euro Anfang Juli schrumpfte das Liquiditätspolster von 1,8 Milliarden auf 948 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Management einen organischen Umsatzrückgang von rund fünf Prozent, eine operative Marge von etwa sieben Prozent und einen positiven Mittelzufluss vor Schuldentilgung an.

Operative Meldungen wie die Eröffnung eines KI-gestützten Sicherheitszentrums in den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeinsam mit dem Partner GCH verpufften zuletzt am Markt. Solange sich Umsatz, Marge, Schuldenabbau und Cashflow nicht nachhaltig verbessern, sei kaum mit einer Erholung zu rechnen, argumentierte Nutzer @Kingstontown666 – und erwartet auch von den Quartalszahlen noch keine entscheidende Wende.

Leerverkäufer und Altgläubiger im Blick

Zusätzlichen Druck könnten Leerverkäufer ausüben. Nach den Pflichtmeldungen an die französische Marktaufsicht AMF halten vier Fonds meldepflichtige Netto-Leerverkaufspositionen von zusammen rund 3 Prozent des Kapitals. Den größten Posten hält Capital Fund Management mit 1,2 Prozent, Voleon Capital Management stockte im September auf 0,7 Prozent auf. Zudem überschritten Systematica und PDT Partners in diesem Monat die Veröffentlichungsschwelle von 0,5 Prozent.

Wie stark das bei einem Titel mit begrenztem Streubesitz ins Gewicht fällt, ist unter Anlegern umstritten. Nutzer @CWS verweist auf aus seiner Sicht ausgelaufene Haltefristen früherer Gläubiger, die im Zuge der Restrukturierung Aktien erhalten hatten: Banken und auf Krisenanleihen spezialisierte Fonds wandelten ihre Pakete schrittweise in Liquidität um und lieferten Leerverkäufern so die Stücke zum Eindecken. Sei dieser Angebotsüberhang abgearbeitet, könnte sich das Bild nach seiner Einschätzung drehen.

Q3-Zahlen am 21. Oktober als Bewährungsprobe

Die nächste Standortbestimmung steht am 21. Oktober an, wenn Atos die Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorlegt. Im Mittelpunkt dürfte dann das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz stehen, die sogenannte Book-to-Bill-Rate. Sie lag im zweiten Quartal bei 91 Prozent und damit weiter unter der Schwelle von 100 Prozent, ab der das Neugeschäft die abgerechneten Umsätze übersteigt. Welche Messlatte daraus folgt, fasste ein Anleger nüchtern zusammen.

Die eigentliche Wette bei Atos ist inzwischen weniger „überlebt die Firma?“, sondern: Schafft Salle es schnell genug, den Umsatz zu stabilisieren, bevor die Bilanz wieder zum Problem wird? Für Q3 heißt das ganz simpel: Gut wäre höherer Auftragseingang/BtB Richtung 100 %, kleinerer Umsatzrückgang und bestätigter positiver Cashflow. Neutral wäre weiter schwacher Umsatz, aber stabile Marge und Liquidität. Schlecht wäre weiter sinkender Umsatz plus schwacher Cashflow – dann steigt das Risiko einer späteren Kapitalmaßnahme wieder deutlich.

@Yarovestment in ATOS

Eine erneute Kapitalmaßnahme gilt unter Aktionären als zentrales Risiko, sollte der Umsatz weiter nachgeben und die Verluste anhalten. Rückenwind könnte aus dem Branchenumfeld kommen: Die Bank of America rechnet in einer Sektorstudie für europäische IT-Dienstleister mit einer Rückkehr zu organischem Wachstum – eine externe Einschätzung, die keine redaktionelle Empfehlung darstellt. Ob Atos davon profitieren könnte, dürfte sich erst zeigen, wenn der Konzern die Stabilisierung seiner Erlöse belegt.

Bn-Redaktion/sb
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