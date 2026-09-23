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Goldpreis wankt bedenklich. Kollabiert das Edelmetall jetzt?

Agnico Eagle Mines vor wegweisenden Wochen 23.09.2026, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis wankt bedenklich. Kollabiert das Edelmetall jetzt? Agnico Eagle Mines vor wegweisenden Wochen
AI MODIFIED
© Symbolbild mit KI generiert
Der Goldpreis kommt immer weiter zurück. Die Ergebnisse der Fed-Sitzung hallen nach. Zudem verharren die Anleiherenditen auf einem hohen Niveau. Das wiederum stärkt den US-Dollar und macht ihn so zur Belastung für das Edelmetall. Eine Bestandsaufnahme.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 171,85 EUR -3,35 % Lang & Schwarz
Gold 4.281,71 USD -1,74 % L&S Exchange

Der Goldpreis rutschte im heutigen Mittwochshandel kurz unter die Marke von 4.300 US-Dollar. Den temporären Rücksetzer sollte man zwar noch nicht überbewerten, doch ein Warnzeichen ist die anhaltende Preisschwäche allemal.

Der starke US-Dollar übt gegenwärtig massiven Druck auf den Goldpreis aus. Seit der Fed-Sitzung prosperiert der Greenback. Der wichtige US-Dollar-Index überschritt zuletzt die psychologisch wichtige Marke von 100 Punkten. Der Ausbruch  manifestiert sich zusehends. Der temporäre Rücksetzer der Renditen der US-Staatsanleihen vermochte es nicht, den US-Dollar-Index aufzuhalten. Es bedarf offenkundig einer deutlichen Korrektur der Anleiherenditen, um den US-Dollar zu schwächen. Doch um den Renditen das Momentum zu nehmen, müssten wiederum die Ölpreise kräftig nach unten kommen. Deren Rückzug stockt aktuell allerdings.

Kurzum: Der Goldpreis sucht nach belastbaren Impulsen, um die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Der Ölmarkt bzw. der Anleihemarkt geben diese Impulse gegenwärtig nicht. In beiden Märkten hat sich eine Pattsituation etabliert. Es kann jederzeit in die eine oder aber in die andere Richtung kippen. Möglicherweise ist der vorsichtige Handel am Goldmarkt auch in den nahenden PCE-Daten begründet. In genau einer Woche steht die Veröffentlichung der frischen Daten an, die bekanntlich für die Fed ein eminent wichtiger Gradmesser sind.

Chartanalyse

Agnico Eagle Mines vor wegweisenden Wochen

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) scheiterte Ende August mit dem Versuch, sich oberhalb von 310 CAD festzusetzen. Daraufhin setzten Gewinnmitnahmen ein, sodass sich  die Aktie rasch im Kursbereich von 270 CAD wiederfand. Seitdem bewegt sich die Aktie in den Grenzen 270 CAD bis 285 CAD seitwärts. Seitwärtsbewegung sind ambivalente Kursmuster. Ein Ausbruch könnte jederzeit vollzogen werden, doch die Richtung bleibt bis zuletzt offen. Nicht selten werden Handelsspannen zudem über eine dynamische Ausbruchsbewegung aufgelöst.

Vor diesem Hintergrund dürften der Aktie des kanadischen Goldproduzenten wegweisende Handelstage ins Haus stehen. Bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch könnte es für Agnico Eagle Mines zügig auf 300 CAD gehen. Ein Rücksetzer unter die 270 CAD würde hingegen eine Bewegung auf 250 CAD provozieren.

Bn-Redaktion/mt
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