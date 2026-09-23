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Kurszielerhöhung

ams-OSRAM baut Laser-Rally weiter aus 23.09.2026, 14:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Neuer Rückenwind kommt aus einer Analystenstudie: Jefferies hebt das Kursziel für den Sensor- und Halbleiterspezialisten auf 25,50 Franken an. Auslöser des Optimismus ist eine Laser-Technologie für KI-Rechenzentren, mit welcher das Unternehmen zu Wochenbeginn einen Kurssprung um fast 23 Prozent ausgelöst hatte.
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Name Aktuell Diff. Börse
ams-OSRAM 24,75 EUR +9,03 % Lang & Schwarz

Der Höhenflug bei ams-OSRAM geht weiter. Am frühen Mittwochnachmittag notierte die Aktie bei 24,60 Euro und damit 8,4 Prozent über dem Vortagesschluss, in der Spitze ging es bis auf 24,90 Euro. Binnen einer Woche summiert sich das Plus auf rund 46 Prozent – vor sieben Tagen kostete das Papier noch knapp 16,83 Euro.

Dünnschicht-Laser für KI-Rechenzentren

Angestoßen hatte die Rally eine technologische Neuheit, die der deutsch-österreichische Sensoren- und Halbleiterhersteller zu Wochenbeginn vorgestellt hatte: sogenannte Dünnschicht-VCSEL, also oberflächenemittierende Laser, die in KI-Rechenzentren Daten optisch zwischen Chips übertragen sollen. Präsentiert wurde die 850-Nanometer-Plattform auf der Fachmesse ECOC 2026. Der Markt reagierte heftig – am Montag schoss der Kurs an der Schweizer Börse um knapp 23 Prozent nach oben.

Technisch zielt ams-OSRAM damit auf einen der Engpässe beim Ausbau von KI-Infrastruktur. Die VCSEL-Lösung soll Verbindungen über Distanzen von bis zu 30 Metern abdecken und die bestehenden Micro-LED-Produkte ergänzen, die für Strecken bis etwa sieben Meter ausgelegt sind. Gemeinsam könnte das Portfolio den Bedarf von Hyperscalern und Chipentwicklern in den kommenden Jahren adressieren.

Jefferies hebt Kursziel auf 25,50 Franken

Zusätzlichen Schwung brachte am Mittwoch eine Studie von Jefferies. Das Analysehaus erhöhte das Kursziel für die in Zürich gehandelten Titel von 21,00 auf 25,50 Schweizer Franken und beließ die Einstufung auf „Buy“ – dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar. Nach einem Austausch mit dem Unternehmen sieht Jefferies ams-OSRAM gut positioniert, um mittel- bis langfristig von der optischen Chip-zu-Chip-Kommunikation zu profitieren.

Ein weiterer Baustein der Einschätzung betrifft das Konsumgeschäft: Die Analysten gehen davon aus, dass Micro-LED-Emitter des Konzerns in einer Smart-Brille von Meta verbaut werden könnten, deren Marktstart für 2027 erwartet wird. Bestätigt ist eine solche Zusammenarbeit bislang nicht.

Maihoch rückt in Reichweite

Charttechnisch nähert sich das Papier einer wichtigen Marke. In Zürich liegt das im Mai erreichte Jahreshoch bei 23,82 Franken; ein Sprung darüber würde den höchsten Stand seit fast drei Jahren bedeuten. Zuletzt notierte die Aktie im November 2023 höher.

Der Blick auf die längere Historie relativiert die jüngste Dynamik allerdings. Vom Rekordniveau des Jahres 2018 war im vergangenen Jahr kaum etwas übrig, zeitweise fiel der Kurs unter die Marke von fünf Franken. Es folgten zwei kräftige Erholungsschübe: bis Oktober 2025 auf über 13 Franken, im Mai dann bis an das aktuelle Jahreshoch. Auf Euro-Basis hat sich der Wert innerhalb von zwölf Monaten etwa verdoppelt.

Ob die neue Laser-Technologie tatsächlich zu nennenswerten Umsätzen führt, dürfte sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Bis dahin könnte die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen bleiben – nach einem Wochenplus von fast der Hälfte wäre das keine Überraschung.

Bn-Redaktion/sb
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