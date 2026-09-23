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Absichtserklärung

LPKF springt dank Chipkunde aus Asien an 23.09.2026, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Glasbearbeitungsanlagen aus Garbsen sollen beim Hochlauf neuer Fertigungskapazitäten für Chip-Packaging zum Einsatz kommen. Der Laserspezialist erwartet weitere Bestellungen, prüft zugleich jedoch eine mögliche Kapitalerhöhung. Seit vergangener Woche hat das Papier bereits kräftig zugelegt.
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Name Aktuell Diff. Börse
LPKF Laser & Electronics 16,03 EUR +12,46 % TTMzero RT

Ein asiatischer Großkunde beflügelt LPKF: Die Aktie steigt um 16,6 Prozent auf 16,83 Euro. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs zeitweise bis auf 17,30 Euro, nachdem der Laserspezialist aus Garbsen am frühen Nachmittag eine Absichtserklärung eines führenden Herstellers aus dem Bereich Advanced Semiconductor Packaging öffentlich gemacht hatte.

Glassubstrate für KI-Chips als Wachstumstreiber

Gegenstand der Vereinbarung sind die NEXAR-LIDE-Anlagen von LPKF, mit denen sich Glas per laserinduziertem Tiefenätzen hochpräzise bearbeiten lässt. Der Kunde will die Systeme für den anfänglichen Hochlauf seiner ersten Produktionsanlage für Glassubstrate einsetzen. Solche Substrate gelten als Baustein für leistungsfähige Chip-Gehäuse, wie sie im High-Performance-Computing und bei Anwendungen der Künstlichen Intelligenz gefragt sind.

Das Volumen bewegt sich nach Unternehmensangaben im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, die feste Bestellung wird in Kürze erwartet. Bemerkenswert ist die Vorgeschichte: Der Abnehmer betreibt bereits ein LPKF-System und hat die LIDE-Technologie vollständig qualifiziert. Die nun geplanten Folgeaufträge sind damit mehr als ein erster Test – LPKF wertet sie als Bestätigung, fester Teil der Lieferkette für glasbasiertes Advanced Packaging zu werden.

Unter Aktionären wurde die Mitteilung kurz nach ihrer Veröffentlichung als lang erwartetes Signal aufgenommen. Das passt zum Kursbild: Bereits in den Tagen zuvor hatte das Papier deutlich angezogen, auf Wochensicht summiert sich das Plus inzwischen auf rund 44 Prozent.

Weitere Aufträge erhofft, Kapitalerhöhung geprüft

Die Unternehmensführung rechnet damit, dass dem Projekt weitere Bestellungen folgen könnten. Den gesamten adressierbaren Markt für seine Glasbearbeitungslösungen beziffert LPKF auf Basis von Branchenstudien bis 2030 auf rund 1,7 Milliarden Euro – eine eigene Schätzung des Konzerns, die auch über 2030 hinaus weiteres Wachstum unterstellt.

Zugleich enthält die Mitteilung einen Punkt, der für Aktionäre von Bedeutung sein dürfte: LPKF prüft Optionen, um seine globale Präsenz und die operativen Kapazitäten auszubauen. Abhängig von Geschäftsentwicklung und Marktumfeld evaluiert das Unternehmen Finanzierungsalternativen, darunter eine mögliche Kapitalerhöhung. Eine solche Maßnahme könnte den Anteil bestehender Aktionäre verwässern – konkrete Beschlüsse gibt es bislang nicht.

Im längeren Vergleich zeigt sich die Schwankungsbreite des SDAX-Titels: Vor einem Jahr notierte die Aktie noch bei rund 7 Euro, das Zwölfmonatstief lag bei 5,29 Euro. Vom Jahreshoch bei 29,90 Euro ist das Papier trotz der jüngsten Rally allerdings noch weit entfernt. Ob der Aufwärtsschub trägt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob aus der Absichtserklärung zeitnah eine feste Order wird und ob weitere Kunden nachziehen.

Bn-Redaktion/sb
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