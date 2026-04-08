Deutsche Bank

Hauptversammlung 2026 wieder in Präsenz 08.04.2026, 14:46 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Aktionärsvertreter fordern es schon lange, nun folgt die Deutsche Bank dem Beispiel anderer Konzerne: 2026 gibt es eine Hauptversammlung in Präsenz. Ein Abschied vom Online-Format ist das aber nicht.

Erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lädt die Deutsche Bank ihre Aktionärinnen und Aktionäre wieder in Präsenz zur Hauptversammlung. Bei dem Aktionärstreffen am 28. Mai in Frankfurt stellt sich der seit vier Jahren amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Wynaendts zur Wiederwahl. Es sei vorgesehen, dass der Niederländer nach seiner Bestätigung durch die Hauptversammlung erneut zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt wird, teilte der Dax-Konzern mit.

Die Arbeit der Aufsichtsräte soll künftig besser bezahlt werden, die bisherige Vergütung ist nach Auffassung der Bank «nicht mehr wettbewerbsfähig». Die feste jährliche Grundvergütung für Aufsichtsratsmitglieder soll von 300.000 Euro auf 350.000 Euro angehoben werden. Der Vorsitzende des Kontrollgremiums soll statt 950.000 Euro künftig 1,15 Millionen Euro erhalten, sein Stellvertreter 550.000 Euro und damit 75.000 Euro mehr als bisher.

Regelmäßiger Wechsel zwischen Präsenz und digitalem Format

Seit der Corona-Pandemie gibt es die gesetzliche Möglichkeit, Hauptversammlungen als reine Online-Veranstaltung abzuhalten. Viele Konzerne behielten das digitale Format bei, denn es ist günstiger als Präsenzveranstaltungen. Zudem fallen Störaktionen am Ort der Hauptversammlung weg. Aktionärsvertreter kritisierten immer wieder, im digitalen Format sei der Aktionär nur «Zaungast», die Kommunikation sei steif.

Die Deutsche Bank hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie künftig mindestens alle vier Jahre eine Hauptversammlung in Präsenz abhalten will. «Mit der Präsenzveranstaltung kommen wir auch dem Wunsch von Anteilseignern entgegen», erklärte Aufsichtsratschef Wynaendts nun.

Die Hauptversammlung - kurz HV - ist neben Vorstand und Aufsichtsrat das wichtigste Entscheidungsgremium einer Aktiengesellschaft. Einmal im Jahr haben Aktionäre die Gelegenheit, der Führung ihres Unternehmens persönlich die Meinung zu sagen. Zudem trifft die Hauptversammlung wichtige Entscheidungen: Die Anteilseigner stimmen zum Beispiel über die Ausschüttung der Dividende und die Besetzung des Aufsichtsrats ab.

© dpa-infocom, dpa:260408-930-920163/1

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