Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
Steht hier der nächste Skalierungsschub bevor?
Anzeige

Deutsche Seehäfen steigern Güterumschlag - Sorgen um Nahost 10.03.2026, 08:29 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Trotz globaler Krisen und des Zollstreits mit den USA haben deutsche Seehäfen 2025 mehr Güter umgeschlagen. Doch der Krieg im Iran und die gesperrte Straße von Hormus treibt die Reedereien um.

Mehr Handel trotz Zollstreit und globaler Krisen: Der Güterumschlag in den deutschen Seehäfen ist 2025 deutlich gestiegen. Insgesamt wurden in den Häfen 284,4 Millionen Tonnen Güter verladen, ein Plus von 3,8 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 

Während der Güterempfang aus dem Ausland kräftig um 5,3 Prozent auf 171,1 Millionen Tonnen wuchs, stieg der Güterversand ins Ausland aber nur um 0,5 Prozent auf 103,7 Millionen Tonnen. Der innerdeutsche Verkehr machte trotz eines starken Zuwachses von 15,7 Prozent mit 9,6 Millionen Tonnen nur einen kleinen Teil des Güterumschlags aus.

Sorgen wegen Krieg im Iran

Sorgen bereitet Reedern der Krieg im Iran, mit dem der Schiffverkehr durch die Straße von Hormus - ein Nadelöhr des Welthandels - zum Stillstand gekommen ist. Der Branchenverband VDR ging zuletzt davon aus, dass mindestens 30 Schiffe deutscher Reedereien im Persischen Golf eingeschlossen sind.

Der Güterumschlag der deutschen Seehäfen im direkten Verkehr mit den Golf-Staaten ist laut Statistik zwar gering: Rund 4 Millionen Tonnen oder 1,4 Prozent des Güterumschlags 2025 entfielen auf die Anrainerstaaten Bahrain, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Viele Güter aus den Golfstaaten gelangten jedoch zunächst über große ausländische Häfen etwa in den Niederlanden und Frankreich nach Europa und würden von dort weitertransportiert, schreiben die Statistiker. «Daher können sich Seeblockaden im Nahen Osten auch indirekt auf die Versorgung Deutschlands auswirken.» 

USA wichtigster Handelspartner im Seeverkehr 

Wichtigster deutscher Handelspartner im Seeverkehr blieben die USA, auch wenn der Zollstreit Spuren hinterließ. So ging der Güterverkehr zwischen deutschen und US-Seehäfen 2025 um 3,6 Prozent auf 28,7 Millionen Tonnen zurück. Auf Rang zwei lag Norwegen mit gut 26 Millionen Tonnen, gefolgt von Schweden und China. Die Volksrepublik ist der bei weitem wichtigste Handelspartner im Containerverkehr. Rund ein Fünftel des deutschen Containerumschlags entfiel 2025 allein auf China.

Der größte deutsche Seehafen blieb 2025 Hamburg mit einem Umschlag von 99,8 Millionen Tonnen. Es folgten mit Abstand Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rostock und Lübeck.

© dpa-infocom, dpa:260310-930-794408/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
2 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
4 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
5 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wadephul skeptisch zu raschem Ende des Iran-Kriegs

9:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

VW-Chef Blume verdient weniger - Diess weiter vorn

9:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran: Haben Treibstofflager in Israel angegriffen

9:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Sprit immer teurer: Auch E10 im Tagesschnitt über 2 Euro

9:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kreise: Golfstaaten senken Öl-Förderung wegen Blockade der Straße…

9:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Seehäfen steigern Güterumschlag - Sorgen um Nahost

9:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Dermapharm will bis zu 4,3 Millionen eigene Aktien zurückkaufen

9:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: VW-Konzern bleibt bei Margenziel vorsichtig - Gewinn …

9:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer