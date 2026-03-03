Hebt diese Aktie ab?:
80 % Software-Margen, Milliardenmarkt, politischer Rückenwind – hebt diese Aktie jetzt ab?
Anzeige

DZ Bank erzielt Rekordgewinn - Versicherung R+V glänzt 03.03.2026, 09:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Beim Spitzeninstitut für Hunderte Volks- und Raiffeisenbanken brummt das Geschäft. Die DZ Bank profitiert von guten Zahlen in der Versicherung. Auch in einem lange kriselnden Markt geht es bergauf.

Die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe hat 2025 vor allem von ihrer Versicherungssparte R+V profitiert und so viel verdient wie noch nie. Der Vorsteuergewinn sprang um rund 30 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro hoch, teilte die Bank in Frankfurt mit. «Im vergangenen Jahr hatten wir außerordentlichen Rückenwind, zum Beispiel in der Schadensentwicklung bei der R+V Versicherung», sagte DZ-Bank-Chef Cornelius Riese.

2025 konnte die Wiesbadener R+V Versicherung das Ergebnis vor Steuern um drei Viertel auf etwas mehr als 2,1 Milliarden Euro steigern. Damit steuerte das Versicherungsgeschäft fast die Hälfte zum Ergebnis der DZ-Bank-Gruppe bei. «Maßgeblich hierfür waren eine sehr gute operative Entwicklung und eine deutlich geringere Schadendynamik in der Sach- und Rückversicherung.»

Ebenfalls hervorragend liefen die Geschäfte mit Firmenkunden und am Kapitalmarkt. Im Segment Verbund- und Geschäftsbank verdiente die DZ Bank vor Steuern 864 Millionen Euro - fast 85 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Zweitgrößter Gewinnbringer der Gruppe bleibt das Fondsgeschäft, auch wenn der Vorsteuergewinn der Fondssparte Union Investment leicht auf knapp 1,2 Milliarden Euro sank. Union Investment blicke auf ein erfreuliches Kundengeschäft und ein gutes Aktienjahr zurück. Der Fondsanbieter hatte erst kürzlich von steigenden Zahlen etwa bei Fondssparplänen von Privatanlegern berichtet.

Baukredite stärker gefragt

Aufwärts ging es auch im Geschäft mit Baufinanzierungen. Die zur Gruppe gehörende Bausparkasse Schwäbisch Hall konnte ihr Ergebnis vor Steuern auf 122 Millionen Euro fast verdoppeln. In der Baufinanzierung erholt sich der Markt von der Krise der Vorjahre, da Verbraucher mit stabilen Zinsen und steigenden Einkommen wieder mehr Kredite etwa fürs Eigenheim aufnehmen. 

Ins neue Jahr geht Riese dennoch vorsichtig - auch wenn sich das Kundengeschäft nach seinen Worten positiv entwickelt. Er rechnet im laufenden Geschäftsjahr nur mit einem Vorsteuergewinn von rund drei Milliarden Euro und damit mit weniger als im vergangenen Jahr, aber auch als 2024.

Die DZ Bank ist allerdings für ihre konservativen Prognosen bekannt. So hatte Riese noch im Sommer vergangenen Jahres lediglich einen Vorsteuergewinn von 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro für 2025 in Aussicht gestellt.

© dpa-infocom, dpa:260303-930-760983/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
2 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
3 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
4 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
5 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Italien: Inflation steigt deutlich

11:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran-Krieg - Moskau hofft auf mehr Öleinnahmen für Kriegskasse

11:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozent

11:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage

11:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse profitiert von Iran-…

11:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Beiersdorf nach den Zahlen: Aktienkurs taumelt. Das könnte bitter …

11:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP/EU-Agentur: Erneut deutlicher Rückgang von Asylanträgen

11:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage

11:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer