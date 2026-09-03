E-Auto-Boom setzt sich fort 03.09.2026, 09:19 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Reine Elektroautos erreichten im August einen Marktanteil von 32,4 Prozent. Was sind die Gründe für das starke Wachstum?

Der Absatz von Elektroautos lag im August erneut deutlich über den Werten des Vorjahres. Fast 69.000 reine Elektroautos wurden im vergangenen Monat neu in Deutschland zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mittelte. Das waren 75,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit kamen die reinen Elektroautos (BEV) auf einen Anteil von 32,4 Prozent. 

Grund für die Entwicklung dürfte die E-Auto-Prämie des Bundes sein. Im ersten Halbjahr wurden fast 50 Prozent mehr BEVs zugelassen als im Vergleichszeitraum 2025. Allerdings war der BEV-Absatz 2025 auch deutlich eingebrochen, die Wachstumsraten beziehen sich also auf ein besonders niedriges Niveau.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-626372/1

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