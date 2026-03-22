Einzelhandel schrumpft – bald weniger als 300.000 Geschäfte 22.03.2026, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Viele Verbraucher kaufen online oder halten ihr Geld zurück. Das hat Folgen für die Innenstädte und den stationären Handel. Seit Ende 2015 ist die Zahl der Geschäfte um rund 70.000 zurückgegangen.

Der stationäre Einzelhandel in Deutschland dünnt immer weiter aus. Die Zahl der Geschäfte dürfte in diesem Jahr auf unter 300.000 sinken. Das zeigt eine Schätzung des Handelsverbands Deutschland (HDE). Für 2026 wird ein Rückgang um weitere 4.900 auf dann noch 296.600 erwartet. Schließungen und Neueröffnungen sind darin bereits berücksichtigt.

Seit der deutschen Wiedervereinigung lag die Zahl der Geschäfte laut HDE noch nie unter 300.000. In den vergangenen Jahren haben bundesweit bereits zehntausende Läden geschlossen. Ende 2015 gab es noch etwa 372.000. 

Besonders während der Corona-Pandemie verschärfte sich die Lage, weil viele Geschäfte zeitweise nicht öffnen durften. 2021 sank die Zahl um 11.500, 2022 um 11.000. Im vergangenen Jahr schrumpfte sie um 4.500 auf rund 301.500. Auch der erstarkende Onlinehandel setzt den stationären Händlern zu.

«So kann und darf es nicht weitergehen»

HDE-Präsident Alexander von Preen warnt vor den Folgen: «Viele Innenstädte leiden heute schon sichtlich unter Leerständen. So kann und darf es nicht weitergehen.» Besserung sei nicht in Sicht. Die Lage sei vor allem bei vielen mittelständischen Händlern ernst. «Das Umfeld mit der seit Jahren vor sich hin dümpelnden Konsumlaune ist schwierig», so von Preen. Die Politik sei in der Pflicht, Kosten bei Energie und Beschäftigung zu senken. 

Die Branche hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Der Onlinehandel nahm 2025 zwar wieder Schwung auf und legte laut HDE preisbereinigt um 3,5 Prozent zu, doch die Umsätze im stationären Handel stagnierten. Laut einer im Januar durchgeführten Händlerumfrage des Verbandes schätzen nur 14 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut ein. Jedes zweite erwartet 2026 sinkende Umsätze. Das größte Problem bleibt der Befragung zufolge die Kaufzurückhaltung.

Zahl der Insolvenzen steigt

Die Zahl der Insolvenzen im Einzelhandel befindet sich auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. 2025 verzeichnete der Kreditversicherer Allianz Trade 2.571 Insolvenzen, im Vorjahr waren es noch 2.291. Ein weiterer Anstieg gilt als wahrscheinlich.

Zuletzt waren unter anderem der Schuhhändler Görtz, der Modehersteller Gerry Weber und der Herrenausstatter Wormland betroffen. Der Hemdenhersteller Eterna stellt im Sommer insolvenzbedingt seinen Betrieb ein. Andere Unternehmen wie der Dekohändler Depot und der Discounter Kodi haben ihre Filialnetze deutlich verkleinert.

Die Handelsbranche kommt an diesem Dienstag und Mittwoch in Berlin zu ihrem jährlichen Handelsimmobilienkongress zusammen. Zu Gast ist unter anderem Sabine Poschmann (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

© dpa-infocom, dpa:260322-930-848220/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
2 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
5 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
6 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
7 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Firma will Glücksspielmarkt in den USA aufmischen

4:16 Uhr • Artikel • dpa

Iran-Krieg: EU-Länder sollen Füllziel für Gasspeicher senken

Gestern 20:50 Uhr • Artikel • dpa

Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen

Gestern 18:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehrere Frauen tot durch ukrainischen Angriff bei Belgorod

Gestern 18:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Irans

Gestern 18:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Israels Verteidigungsminister: Verstärkung der Iran-Angriffe

Gestern 18:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Wieder Angriff auf iranische Atomanlage - IAEA warnt

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Irans Revolutionsgarden kündigen neue Strategien an

Gestern 17:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer