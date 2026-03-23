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Eis-Verband

Kugelpreis im europaweiten Vergleich günstig 23.03.2026, 12:42 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wie viel kostet die Kugel in diesem Jahr? Die Preise an der Eistheke sind ein wiederkehrendes Reizthema. Dabei steht Deutschland noch gut da, sagen Branchenvertreter.

Im europäischen Vergleich ist eine Kugel Eis in Deutschland laut dem Verband der italienischen Speiseeishersteller (Uniteis) noch erschwinglich. «In Europa sind wir am günstigsten», sagte Uniteis-Präsident Augusto De Pellegrin. Dieses Jahr koste die Kugel im Schnitt zwischen 1,80 und 2,50 Euro, schätzte er bei der Vorstellung der Eissorte des Jahres, Pinocchio, in der Berliner Eisdiele «Caffè e Gelato». In Italien oder Spanien zum Beispiel zahle man nicht selten 3 Euro pro Kugel. 

«Wir versuchen, die Preise so niedrig wie möglich zu halten.» Aber Inflation und steigende Kosten beträfen eben auch die Eisdielen. Klar, in den 80er Jahren habe eine Kugel vielleicht noch 70 oder 80 Pfennig gekostet, damals habe aber auch der Liter Benzin mehr als halb so wenig gekostet wie heute. 

Frische Zubereitung und gute Zutaten

Bei «Caffè e Gelato» am Potsdamer Platz kostet die Kugel zwischen 2,50 und 3 Euro, je nach Sorte. 36 Sorten hat das Geschäft im Sommer im Angebot, alle immer frisch hergestellt - das sei das A und O für gutes Eis, sagt Eismacher Fabio Cividino. Und natürlich gute Zutaten.

Die Qualität des Eises in Deutschland sei besonders gut, meint De Pellegrin. «Wir arbeiten wie früher.» Den vielen inhaberbetriebenen Eisdielen lägen Handwerk und Leidenschaft am Herzen. «Ich glaube, wir sind die Hüter der Tradition.» De Pellegrin führt eine Eisdiele im fränkischen Kulmbach in dritter Generation.

Die Eissorte des Jahres namens Pinocchio ist eine Melange aus Milcheis und Erdbeersorbet, verziert mit in Schokolade getunkten Grissini oder kleinen Waffeln. Für den Namen haben die Eisspezialisten sich entschieden, weil der italienische Schriftsteller Carlo Collodi und Erfinder der berühmten Kinderbuchfigur Pinocchio dieses Jahr 200 Jahre alt geworden wäre. Jedes Jahr kürt Uniteis eine andere Kreation.

© dpa-infocom, dpa:260323-930-854603/1

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