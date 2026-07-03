Fast 50 Prozent mehr neue Elektroautos im ersten Halbjahr 03.07.2026, 13:14 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Nachfrage nach Elektroautos hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt - wohl auch aufgrund einer Bundesförderung.

Wohl vor allem dank der Elektroprämie des Bundes ist der Absatz an reinen Elektroautos (BEV) im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Mehr als 368.000 Fahrzeuge mit dieser Antriebsart kamen in den ersten sechs Monaten neu auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren demnach 48 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen lag allein im Juni bei 28,4 Prozent - zehn Prozentpunkte mehr als noch im Juni des Vorjahres. 

Allerdings war der BEV-Absatz im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen, die Wachstumsraten beziehen sich also auf ein besonders niedriges Niveau. Verkehrsexperte Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY hält den Anstieg zudem nicht für nachhaltig. «Denn es ist vor allem die Elektroprämie, die zu zusätzlichen Neuwagenkäufen führt und den Markt anschiebt», teilte er mit. «Angesichts knapper öffentlicher Kassen ist eine Verlängerung der Prämie unwahrscheinlich.» Ohne staatliche Unterstützung werde der Markt jedoch einbrechen, betonte er. 

Erholt hat sich derweil auch der Absatz des US-Elektroautobauers Tesla. Im ersten Halbjahr konnte der Konzern in Deutschland knapp 29.000 seiner Fahrzeuge absetzen, wie aus den KBA-Daten hervorgeht. Das waren demnach 224,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der chinesische Konkurrent BYD kommt im selben Zeitraum auf mehr als 26.000 Neuwagen in Deutschland, ein Anstieg von rund 315 Prozent verglichen mit dem ersten Halbjahr 2025. 

Über alle Antriebsarten hinweg erholte sich der Neuwagenmarkt im ersten Halbjahr etwas. Insgesamt wurden dem KBA zufolge rund 1,48 Millionen Pkw neu zugelassen und damit 5,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

© dpa-infocom, dpa:260703-930-329436/1

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