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Fed könnte Gold und Silber eskalieren lassen

Nicht Barrick oder Newmont – Diese Minenaktie steht im Fokus 14.09.2026, 11:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fed könnte Gold und Silber eskalieren lassen: Nicht Barrick oder Newmont – Diese Minenaktie steht im Fokus
AI MODIFIED
© Symbolbild mithilfe von KI generiert
Die am Freitag veröffentlichten US-Verbraucherpreise haben in puncto Leitzinserhöhung der Fed wohl endgültig den Deckel drauf gemacht. Die Daten fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegend aus – doch eine Zahl verursachte Kopfschmerzen. So stiegen die US-Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat in der Kernrate um 0,3 Prozent. Damit lagen sie marginal über dem Wert aus dem Juli (+0,2 Prozent), aber eben auch marginal über den Erwartungen des Marktes für August (+0,2 Prozent).
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Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 42,10 EUR -3,06 % Baader Bank

Kurzum. Eine Leitzinsanhebung der Fed um 25 Basispunkte sollte nicht überraschen. Der Markt hat diese bereits eingepreist. Doch am Mittwoch steht nicht nur die eigentliche Leitzinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Jeweils auf den Sitzungen im März, Juni, September und Dezember präsentiert die Fed ihre Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Und diese könnten jede Menge Sprengkraft entwickeln. Sollte die US-Notenbank die Märkte auf einen weiteren Zinsschritt in 2026 vorbereiten, könnte das ein knackiges Preisbeben auslösen. Sollten negative Überraschungen hingegen ausbleiben, könnte das die Märkte anschieben. Gold und Silber dürften für ein solches Szenario besonders empfänglich sein. Mit heftigen Preisausschlägen in jedwede Richtung muss bei den Edelmetallen gerechnet werden.

Pan American Silver Aktienchart

Nicht Barrick oder Newmont – Diese Minenaktie steht im Fokus

Die zuletzt etwas schwächeren Gold- und Silberpreise wirkten sich auch auf die Aktienkurse der Produzenten aus. Barrick, Newmont & Co. gelang es aber, sich gegen die Marktunbildungen zu stemmen. Das Ganze kann man mit „Konsolidierung ja, Abverkauf nein“ zusammenfassen. Und auch die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) lässt bislang auf der Unterseite nicht sonderlich viel zu. 

Die Aktie brach zuletzt über den Widerstand von 74,5 CAD aus. Das Kaufsignal entfaltete zunächst seine Wirkung. Die Aktie lief in Richtung des nächsten Widerstands bei 80 CAD, erreichte diesen aber nicht mehr. Gewinnmitnahmen kamen vor dem Hintergrund der bei Gold und Silber einsetzenden Preisschwäche auf. 

Aus bullischer Sicht wäre es ideal gewesen, wenn es Pan American Silver gelungen wäre, den Rücksetzer auf 74,5 CAD zu begrenzen, doch der Druck war zu stark. Aktuell ringt die Aktie um die Unterstützung von 70 CAD. Darunter verläuft bei 64,5 CAD die zentrale Unterstützung. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die Widerstände bei 74,5 CAD und 80 CAD muss her, um die Rallye wieder anzuschieben. 

Bn-Redaktion/mt
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