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Airbus hebt ab

Neue Großaufträge sorgen für frischen Rückenwind 12.09.2026, 14:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Airbus
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© Foto von Patrick Tomasso auf Unsplash
Die Airbus-Aktie zeigt sich nach neuen Flugzeugaufträgen aus Vietnam erneut stärker. Der europäische Flugzeugbauer konnte gleich mehrere Vereinbarungen vermelden. Das sorgt für Aufmerksamkeit am Markt und unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach den Maschinen des Konzerns.
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Airbus 201,60 EUR +1,02 % Lang & Schwarz

Vietnam setzt auf Airbus

Vietravel Airlines hat insgesamt 50 Flugzeuge bei Airbus bestellt. Der Auftrag umfasst sowohl Maschinen der A220- als auch der A321-Familie.

Zusätzlich hat Vietnam Airlines eine Vereinbarung über fünf A350-900 unterzeichnet. Damit gewinnt Airbus weitere Aufträge in einem wichtigen asiatischen Luftfahrtmarkt.

Die neuen Vereinbarungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Airbus-Aktie bereits eine positive Entwicklung zeigt. Zuletzt notierte der Titel deutlich über dem vorherigen Schlusskurs.

Aktie bleibt in großer Spanne

Trotz der jüngsten Erholung bewegt sich die Aktie weiterhin innerhalb ihrer 52-Wochen-Spanne. Das bisherige Hoch liegt noch ein gutes Stück über dem aktuellen Kurs, während das Jahrestief deutlich niedriger liegt.

Damit bleibt für Anleger vor allem die weitere Entwicklung des Auftragseingangs entscheidend. Neue Bestellungen können dabei für zusätzliche Impulse sorgen.

Erwartungen bleiben positiv

Auch die Markterwartungen für Airbus zeigen weiterhin nach oben. Für das laufende Jahr werden sowohl ein höherer Gewinn je Aktie als auch eine steigende Dividende erwartet.

Damit treffen die neuen Aufträge auf ein grundsätzlich positives Erwartungsbild. Ob sich daraus allerdings weitere Kursgewinne ergeben, hängt auch von der weiteren operativen Entwicklung ab.

Fazit

Airbus erhält mit den neuen Vereinbarungen aus Vietnam einen weiteren positiven Nachrichtenimpuls. Die zusätzlichen Aufträge unterstreichen die Nachfrage nach den Flugzeugen des Konzerns. Gleichzeitig bleibt die Aktie noch unter ihrem bisherigen Jahreshoch. Entscheidend dürfte daher sein, ob Airbus den positiven Auftragstrend fortsetzen kann.

Bn-Redaktion/js
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