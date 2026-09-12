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DAX trotzt den US-Inflationsdaten und geht robust ins Wochenende

SAP – Aktie in Lauerstellung 12.09.2026, 09:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX trotzt den US-Inflationsdaten und geht robust ins Wochenende: SAP – Aktie in Lauerstellung
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© Bild: istockphoto.com/13threephotography
Der deutsche Leitindex beendete eine spannende Handelswoche unterhalb von 26.000 Punkten. Das ist aus charttechnischer Sicht zwar eine weniger gute Nachricht, doch in Anbetracht der Umstände präsentierte sich der DAX recht robust. Im Wochenverlauf sah die Lage noch deutlich prekärer aus, drohte doch ein Test der 25.000er Marke.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 178,31 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.574,00 PKT +0,02 % Lang & Schwarz

Mit der Veröffentlichung der aktuellen US-Verbraucherpreisdaten musste der DAX am Freitag noch eine wichtige Klippe umschiffen. Die Daten fielen im Rahmen der Erwartungen liegend aus. Unterm Strich lieferten sie jedoch weitere Argumente für eine Leitzinsanhebung der Fed in der kommenden Woche. Zu einem robusten Wochenausklang trugen schließlich die Ölpreise bei. Nachdem sich Brent-Öl zwischenzeitlich in Richtung 110 US-Dollar aufmachte, kam der Ölpreis am Freitag deutlich zurück, liegt aber noch immer komfortabel oberhalb von 100 US-Dollar.

Problematisch ist weiterhin die Entwicklung der Anleiherenditen. So setzen die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen den Bereich von 5 Prozent unter Druck. Sollte diese nicht nur unter psychologischen Aspekten eminent wichtige Marke durchbrochen werden, könnte es für die Aktienmärkte sehr ungemütlich werden.

Kurzum. Dem DAX gelang ein robuster Wochenausklang. Damit befindet sich der deutsche Leitindex für die kommende Woche in einer soliden Ausgangslage. Und in der neuen Handelswoche gilt es dann! Die Augen sind auf den Mittwoch (16. September) gerichtet, wenn die US-Notenbank die Leitzinsentscheidung bekannt gibt.

Chart zur Aktie

SAP – Aktie in Lauerstellung

Nach dem Ausbruch der SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) über die Marke von 180 Euro hatte man „eigentlich“ mit einer Bewegung auf 200 Euro gerechnet. Doch dazu kam es nicht. Immer wieder erschwerten einsetzende Gewinnmitnahmen das Vorankommen. Zuletzt ging es für die Aktie wieder unter die 180er Marke. Das Kaufsignal wurde damit neutralisiert. Die unter der Woche veröffentlichten Oracle-Zahlen vermochten es nicht, der SAP-Aktie frische Impulse zu geben.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Kursentwicklung muss nunmehr mit weiteren Abgaben in Richtung 160 Euro gerechnet werden. Ein signifikanter Vorstoß der Aktie über die 180 Euro würde hingegen ein neues Kaufsignal mit Ziel 200 Euro auslösen.

Das sagen Analysten

Die Analysten der Schweizer UBS bleiben vorsichtig optimistisch und bestätigten kürzlich ihr Votum „neutral“ für die SAP-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 201 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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