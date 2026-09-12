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Droht ein heftiges Kursdebakel?

Oracle nach starken Zahlen bereits unter Druck 12.09.2026, 09:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Droht ein heftiges Kursdebakel? Oracle nach starken Zahlen bereits unter Druck
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© Bild: istockphoto.com/maybefalse
Als Oracle im Juni über die Zahlen zum 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 berichtete, geriet die Aktie ins Straucheln. Der Markt reagierte recht verschnupft auf das damalige Zahlenwerk. Dieses Mal sollte alles anders werden. Und in der Tat reagierte der Markt zunächst recht wohlwollend auf die Zahlen zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027. Das Blatt wendete sich jedoch. Droht der Aktie des Software- und Datencenter-Konzerns nun ein heftiges Kursdebakel?
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Oracle mit Zahlen: Anleger verunsichert – Aktienkurs geht wieder in die Knie

Oracle berichtete am 10. September über das 1. Quartal - gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31. August 2026 – des Fiskaljahres 2027. Nach den schwächeren Q4-Daten hoffte man auf bessere Zahlen. Oracle vermeldete im Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 19,345 Mrd. US-Dollar, nach 14,926 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2026 (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025). Das Umsatzplus beträgt somit 30 Prozent und konnte sich sehen lassen. Zum Vergleich: Von Q4 / 2025 auf Q4 / 2026 betrug das Plus etwas mehr als 20 Prozent. Maßgeblichen Anteil an der starken Entwicklung hatte das gesamte Cloud-Geschäft. Dessen Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um starke 62 Prozent auf 11,607 Mrd. US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich der Teilbereich Infrastruktur mit einem Plus von 121 Prozent auf 7,4 Mrd. US-Dollar. Und auch diese Kennzahlen wussten zu gefallen!

Chartanalyse

Oracle veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 4,679 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 1,56 US-Dollar). Im 1. Quartal 2026 lag dieser noch bei 2,927 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,01 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) belief sich der Gewinn im aktuellen Berichtszeitraum auf 5,758 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,92 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 4,283 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,47 US-Dollar) im entsprechenden Vergleichszeitraum.

Der free cash flow fiel mit -5,396 Mrd. US-Dollar deutlich negativ aus. Zum Vergleich: Im 1. Quartal 2026 belief sich der free cash flow auf -0,362 Mrd. US-Dollar. Die Entwicklung des free cash flows spiegelt den enormen Kapitalbedarf für Investitionen wider. Dieser lag im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei 28,499 Mrd. US-Dollar, nach 8,502 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2026.

Chartcheck Oracle

Die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) läuft Gefahr, dass die wichtigen Unterstützungen bei 150 US-Dollar und 132 US-Dollar unter Druck geraten. Ein Vorstoß über die 172 US-Dollar muss her, um das Chartbild zu stabilisieren.

Bn-Redaktion/mt
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