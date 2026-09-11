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Infineon

SolarEdge-Deal bringt neuen Schwung 11.09.2026, 16:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon Technologies
AI MODIFIED
© Infineon Medienpool 2026
Die Infineon-Aktie zeigt sich am 11. September 2026 freundlich und legt zeitweise rund 4 % auf 57,33 Euro zu. Zusätzlichen Rückenwind liefert eine erweiterte Zusammenarbeit mit SolarEdge für die Stromversorgung moderner KI-Rechenzentren. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch mit 35 % beträchtlich.
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Infineon Technologies 57,78 EUR +3,81 % Lang & Schwarz

Infineon legt im DAX zu

Nach mehreren schwächeren Handelstagen gelingt der Infineon-Aktie am Freitag eine Erholung. Das Papier steigt zeitweise um 3,73 % auf 57,33 Euro, nachdem es den vorherigen Handelstag bei 55,53 Euro beendet hatte. Damit entwickelt sich Infineon etwas stärker als der DAX, der im gleichen Zeitraum rund 0,55 % zulegt. Trotz des Tagesgewinns bleibt die Aktie weit von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt.

35 Prozent unter dem Hoch

Das 52-Wochen-Hoch der Infineon-Aktie liegt bei 87,70 Euro. Vom aktuellen Kursniveau aus beträgt der Abstand damit rund 35 %. Gleichzeitig notiert das Papier deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 31,74 Euro. Der Börsenwert des Halbleiterkonzerns liegt aktuell bei rund 74,4 Milliarden Euro. Die große Handelsspanne zeigt, wie stark die Erwartungen an die Halbleiterbranche zuletzt geschwankt haben.

SolarEdge-Kooperation wird erweitert

Neue Impulse kommen aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren. Infineon und SolarEdge haben ihre Zusammenarbeit erweitert und wollen gemeinsam halbleiterbasierte Schutztechnik für 800-Volt-Gleichstromarchitekturen entwickeln. SolarEdge übernimmt dabei das Design der sogenannten Solid-State-Circuit-Breaker, während Infineon seine Siliziumkarbid-JFET-Technologie als zentrale Komponente bereitstellt. Ziel ist eine schnellere und effizientere Absicherung hochleistungsfähiger Stromnetze.

KI-Rechenzentren treiben den Bedarf

Hinter dem Projekt steht der stark steigende Energiebedarf moderner KI-Infrastruktur. Mit zunehmender Rechendichte wächst der Bedarf an leistungsfähiger Stromverteilung vom Netzanschluss bis zum einzelnen Server-Rack. Infineon positioniert sich damit in einem Markt, der für den Konzern bereits zu einem wichtigen Wachstumstreiber geworden ist. Neben Siliziumkarbid setzt das Unternehmen dabei auch auf Lösungen auf Basis von Silizium und Galliumnitrid.

Aktie bleibt zwischen Hoffnung und Rückstand

Für Infineon entsteht damit ein gemischtes Bild. Operativ eröffnet der Ausbau des Geschäfts mit KI-Rechenzentren zusätzliche Wachstumschancen, gleichzeitig zeigt der große Abstand zum Jahreshoch, dass Anleger weiterhin vorsichtig bleiben. Entscheidend wird nun sein, ob Infineon aus den neuen Partnerschaften zusätzliche Umsätze generieren und das starke KI-Geschäft weiter ausbauen kann. Die heutige Erholung liefert dafür zunächst ein positives Signal.

Bn-Redaktion/tb
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