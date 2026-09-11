Anzeige
++++++ Positiver Ausblick: „STRONG BUY“ für NurExone Biologic! ++++++
Portfolio-Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Pharmaaktie

Novo Nordisk auf Juni-Tief nach Abstufung 11.09.2026, 12:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Pharmaaktie: Novo Nordisk auf Juni-Tief nach Abstufung
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Morgan Stanley hat Novo Nordisk auf „Underweight“ abgestuft und verweist auf den drohenden Patentauslauf von Semaglutid als zentrales Risiko. Die Aktie fiel daraufhin auf das tiefste Niveau seit Juni. Im Fokus steht nun der Kapitalmarkttag am 21. September.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 37,54 EUR -1,28 % Tradegate

Die Aktien von Novo Nordisk haben am Freitag auf den tiefsten Stand seit Juni nachgegeben. Auslöser war eine neue Einschätzung von Morgan Stanley, die das Papier auf „Underweight“ einstufte – das Kursziel blieb dabei unverändert bei 250 dänischen Kronen. Zuletzt notierte die Aktie bei rund 37,40 Euro und damit rund 1,6 Prozent unter dem Vortagsschluss von 38,01 Euro. Das Intraday-Tief lag bei 37,07 Euro.

In der Einschätzung von Morgan Stanley heißt es, die Bewertung des Titels spiegele mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider – dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar. Zentrales Risiko bleibe der bevorstehende Patentauslauf des Wirkstoffs Semaglutid Anfang der 2030er-Jahre. Novo Nordisk erziele derzeit rund drei Viertel seiner Jahresumsätze mit dem Mittel, das sowohl in Diabetes- als auch in Abnehmmedikamenten zum Einsatz kommt. Die Abnehmpille dürfte den entstehenden Gegenwind allein nicht vollständig kompensieren können, so die Bank.

Als nächster wichtiger Termin gilt der Kapitalmarkttag am 21. September, bei dem das Unternehmen seine strategischen Prioritäten vorstellen dürfte. Nennenswerte neue Impulse für die Aktie könnten nach Einschätzung von Morgan Stanley allenfalls aus einer größeren Übernahme resultieren – andernfalls sehe das Institut kaum Kurstreiber am Horizont.

Das Patent für Semaglutid läuft bald aus und der Markt wird dann von billigeren Alternativen überschwemmt werden, was den Preisdruck für Novo weiter erhöhen wird.

@Abwärts in Novo Nordisk nach Split

Auf Jahressicht verlor die Aktie deutlich an Boden: Vom Jahreshoch bei rund 54,88 Euro fiel sie auf aktuell rund 37,40 Euro. In der BörsenNEWS-Community zeigt sich die Stimmung gespalten – während einige Anleger den Rücksetzer als mögliche Einstiegsgelegenheit bewerten, sehen andere strukturelle Herausforderungen ohne ausreichende neue Pipelineprodukte als wesentliches Problem.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GN3JLD
Ask: 0,24
Hebel: 18,20
mit starkem Hebel
GW9GTA
Ask: 0,92
Hebel: 4,37
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN3JLD GW9GTA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Adobe enttäuscht mit Ausblick: Adobe Aktie unter Druck vorsichtige …

13:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle überzeugt mit Quartalszahlen: Oracle Aktie freundlich Umsatz…

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalsbericht: Oracle toppt Prognosen mit Cloud-Wachstum

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise gehen durch die Decke: Shell – Aktie dreht auf. Wo …

10:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Geht der Index mit einem Knall ins Wochenende? Commerzbank …

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktbericht: DAX sucht Halt vor US-Inflationsdaten

9:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie fällt: Warum der DAX-Riese unter Druck bleibt

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl über 100 Dollar: DAX zwischen Inflation und Zinsangst

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer