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Apple wagt den Schritt ins Faltgeschäft

Apple Aktie nach iPhone Duo Vorstellung Analysten streiten über Chancen im Falthandy Markt 11.09.2026, 15:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Apple wagt den Schritt ins Faltgeschäft: Apple Aktie nach iPhone Duo Vorstellung Analysten streiten über Chancen im Falthandy Markt
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© Foto von Laurenz Heymann auf Unsplash
Apple bringt mit dem iPhone Duo sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt. Anleger reagieren gespannt, doch Analysten sind sich über das Potenzial des neuen Geräts uneins.
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Apple betritt neuen Smartphone Markt

Mit dem iPhone Duo wagt Apple den Einstieg in das Geschäft mit faltbaren Smartphones. Das Gerät soll 1.999 US Dollar kosten und richtet sich damit klar an das Premiumsegment. Für Apple ist der Schritt strategisch wichtig, weil der klassische Smartphone Markt in vielen Regionen nur noch langsam wächst.

Ein faltbares iPhone könnte neue Kaufanreize schaffen und Nutzer zu einem früheren Upgrade bewegen. Genau darauf hoffen viele Anleger. Apple verfügt über eine enorme Kundenbasis, starke Markenbindung und ein eng verzahntes Ökosystem aus Hardware, Software und Diensten. Wenn das iPhone Duo diese Stärken überzeugend nutzt, könnte daraus ein neuer Wachstumstreiber entstehen.

Analysten sind gespalten

Die Wall Street bewertet den Schritt jedoch nicht einheitlich. Einige Analysten sehen im iPhone Duo eine klare Kaufchance für die Apple Aktie. Sie verweisen auf die Innovationskraft des Konzerns, die hohe Zahlungsbereitschaft vieler Kunden und die Möglichkeit, im Faltsegment schnell hohe Margen zu erzielen.

Andere Experten bleiben skeptisch. Sie fragen, ob der Preis von 1.999 US Dollar zu hoch ist und ob faltbare Smartphones wirklich massentauglich werden. Zudem muss Apple beweisen, dass Haltbarkeit, Akkulaufzeit, Softwareanpassung und Bedienkomfort den hohen Erwartungen entsprechen.

China wird zum Härtetest

Besonders wichtig wird der Markt in China. Dort trifft Apple mit dem iPhone Duo auf starke lokale Rivalen, die bereits Erfahrung mit faltbaren Geräten haben. Chinesische Hersteller konkurrieren aggressiv über Preise, Ausstattung und schnelle Modellwechsel.

Für Apple ist das eine Herausforderung. Die Marke bleibt stark, doch der Preiskampf in China kann die Nachfrage belasten. Wenn Kunden günstigere Alternativen wählen, könnte das iPhone Duo dort schwerer Fuß fassen als in den USA oder Europa.

Worauf Anleger achten sollten

Für Anleger zählen nun vor allem Vorbestellungen, Lieferzeiten und erste Verkaufsdaten. Auch die Frage, ob das iPhone Duo einen neuen Upgrade Zyklus auslöst, wird entscheidend. Sollte Apple zeigen, dass Kunden bereit sind, den hohen Preis zu zahlen, könnte die Aktie Unterstützung erhalten. Das iPhone Duo eröffnet Apple eine neue Produktkategorie mit hoher Fantasie, aber auch deutlichen Risiken. Analysten sind uneins, weil Innovation, Premiumpreis und harter Wettbewerb schwer einzuschätzen sind. Für die Apple Aktie wird entscheidend, ob das erste Falthandy mehr wird als ein Nischenprodukt.

Bn-Redaktion/jh
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